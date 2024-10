Le Razer Barracuda X Chroma ajoute du RGB à vos oreilles

Personnalisation visuelle avec un éclairage RGB modulable

Connectivité sans fil flexible grâce au SmartSwitch Dual Wireless

Design ergonomique conçu pour un confort prolongé

Une qualité sonore correcte avec une bonne autonomie

Un choix fonctionnel sans excentricité

Le Barracuda X Chroma se distingue donc par l’ajout d’un éclairage RGB configurable en six zones, permettant de régler les couleurs et les effets de chaque oreillette. Avec, l’utilisateur peut ajuster ces effets via les applications Razer Chroma Studio ou Razer Audio. L’éclairage est synchronisable avec plus de 300 jeux pour une touche d’immersion, même si cet ajout reste avant tout une option esthétique.Ce modèle utilise la technologie, qui offre la possibilité de basculer entre la connexion sans fil Razer HyperSpeed, pensée pour une latence réduite en jeu, et le Bluetooth pour une utilisation mobile plus classique. Ce système de double connexion s’adapte aux différentes situations, sans besoin de réappairage entre chaque appareil, un atout pratique, même s'il devient de plus en plus commun dans ce type de casque, Dieu merci.Le Barracuda X Chroma conserve son design ergonomique, avec des coussinets en mousse à mémoire de forme et des oreillettes pivotantes pour éviter les points de pression lors des sessions prolongées. Bien que pesant 285 grammes, un peu plus que le modèle précédent, il se porte facilement au quotidien.Équipé des haut-parleursde Razer , ce casque propose selon les premiers testeurs une restitution sonore équilibrée, avec des basses correctes et des aigus clairs. Le microphone HyperClear, détachable, facilite lui les communications, bien qu’il soit principalement utile en contexte de jeu multijoueur. Côté autonomie, le casque peut fonctionner jusqu’à 70 heures sans le RGB et environ 35 heures avec, une durée très acceptable dans sa gamme de prix. Une recharge rapide de 15 minutes via USB-C permet environ six heures d’écoute.Le Razer Barracuda X Chroma est donc une option équilibrée qui allie des fonctionnalités modernes à un design sobre, adapté aux gamers recherchant un casque simple et fonctionnel., mais n’apporte pas de nouveauté marquante. Compatible avec PC, consoles et mobiles, il représente une option fiable pour un usage quotidien ou nomade, sans prétention excessive. Vous pouvez le commander dès maintenant sur le site de Razer , pendant que sa version précédente, sans RGB, est elle en promotion sur Amazon