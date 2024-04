Razer reçoit une amende de 1,1 million de dollars pour publicité mensongère !

Le Razer Zpehyr n'était pas certifié N95 selon la FCC

Lors de sa présentation au CES 2021 suivi de la commercialisation en août de la même année, et donc en pleine pandémie mondiale, Razer avait(connu auparavant sous le nom de code Project Hazel)Hélas, si Razer avait bien pris soin de placer les inévitables éclairages RGB (signe distinctif d'un vrais'il en est)(FDA)(NIOSH), seuls organismes capables de délivrer la certification aux US.La FTC a vu rouge, tape sur les doigts de Razer et(c'est précis), qui seront utilisés pour rembourser les clients que l'organisme estime floués (aux US),et l'interdiction de, de, ainsi que dePour rappel, le Zephyr Pro était un masque facial haute technologie avec éclairage RVB intégré et un système de filtration d'air actif avec joint en silicone, efficace à 99 % pour filtrer les bactéries, disposant d'un système amplifiant la voix du porteur (60 dB à un mètre selon Razer)(avec un certain succès vu le montant des remboursements aux US),(une chance pour Razer finalement).