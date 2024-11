Apple Music Classical ne plante plus sur CarPlay ! (enfin)

Enfin une version stable sur CarPlay

Enfin !. Mais surtout elle ne plante plus au lancement, proposant au passage des améliorations au niveau de la stabilité et des performances.: Accueil, Playlists et Bibliothèque. Au niveau du premier, on pourrait même reprocher un trop grand choix de rubriques avec plus de douze options possibles : nouveautés, pour toutes vos humeurs, le piano, Albums exclusifs, Top 100, playlist de compositeurs, époques et genres, Playlists d'artistes, classical session, les albums indispensables, titres par titre, Playlists par artistes... (il faudra faire attention en conduisant).avec des icônes (époques et genres), suivi de propositions sur les compositeurs, les artistes, les instruments, les ensembles...mais moins long que l'accueil : Playlists Morceaux, Artistes, Enregistrement, Œuvres, Compositeurs... A ce stade, il vous faudra un copilote -sans mauvais jeu de mots- ou faire appel à Siri pour surfer entre les options et garder un oeil sur la route.Si on pourra se réjouir d'entendre son opéra favori ou une sonate reposante dans les bouchons matinaux,En effet, en début d’année, Apple a proposé déjà une mise à jour d’Apple Music Classical, intégrant une compatibilité incertaine avec CarPlay, et ce, afin d'accéder à l'application directement à partir de l'écran de leur véhicule (compatible).En pratique, il s'agissait plutôt d'une expérience totalement plantogène, l'app se fermait au moindre lancement et il n'était pas possible d'y accéder directement. Aussi afin de limiter le désastre,(Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One) même si vous pouvez la télécharger librement, vous ne pourrez pas l'utiliser.Vous devrez également avoir un iPhone tournant au minimum sous iOS 15.4 ou une version ultérieure. Pour le moment,. Notons qu'il est impossible de télécharger les morceaux si on veut les écouter hors connexion (mais cela pourrait évoluer) et donc qu'une connexion Internet est requise.