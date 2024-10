Humeur : AirPods Max USB-C, une mise à jour scandaleuse, et pourtant…

Une attente interminable

milieu de gamme

Il y avait pourtant matière !

boîtier

Même pas un petit effort sur le prix ?

AirPods

Photo : Didier, très en colère

Tous les autres AirPods ont été choyés...

Et pourtant

Cette homme est faible

J'ai craqué

Orange

Le meilleur casque pour un amoureux d'Apple

Apple aime nous faire souffrir

Presque quatre ans après, une éternité dans le monde de la tech, Apple a donc enfin décidé de mettre à jour ce casqueque j’aimais tant, et lors de cette keynote un peu triste,. Non, en réalité, ce casque tant chéri n’est absolument pas mis à jour, ou alors a minima, avec une prise de charge USB-C et quelques nouvelles couleurs, tout en restant à un prix largement au-dessus de ses concurrents directs chez Sony, Bose, et autres géants du secteur.Une déception totale, les larmes coulent sur mes joues roses (j’exagère un peu mais pas tant que ça),, parfois par souci d’économies, par flemme, par conservatisme, allez savoir. Presque quatre ans à attendre pour ça… J'en ai même écrit cet article pour vous conseiller d'autres casques Il y avait pourtant des choses à faire en plus de ce port USB-C ! Une meilleure ergonomie (quelle place prise dans le sac…), un poids allégé, il pèse un âne mort sans raison valable, une nouvelle puce H2 pour prendre en charge la transparence adaptative ou l’isolement vocal. Et surtout, surtout, une meilleure autonomie !, ce n’est pas possible. Mais rien n’est impossible pour Apple. Même persister dans l’erreur.Et cetant décrié que les moqueurs comparent à un soutien-gorge ? Alors certes, moi, je l’aime bien, je le trouve même assez pratique… Mais quelle idée quand même ?, ce petit filet présent au-dessus de l’arceau, qui se détendra au point de se déliter entièrement, en fonction de l’acidité de votre propre crâne. Une honte.Et puis ce prix, 579 euros pour un produit inchangé, mais quel enfer. Quelle idée ? Pourquoi une telle punition ?, au point que la seule divisiond’Apple est plus puissante que certaines entreprises comme Adobe ou Uber. Mais n’y avait-il pas moyen de faire un geste, même symbolique ? Je ne sais pas, moi, 549 euros par exemple ? Ça serait aussi trop cher, mais pourquoi pas ?Quant à cette histoire de câble USB-C qui retire littéralement une fonction au casque, qu’on ne peut tout simplement plus du tout utiliser en filaire . Pourquoi diable attendre tant de temps pour adopter une norme, etJusqu’au jour où Apple proposera son câble USB-C propriétaire pour pouvoir l’utiliser en filaire, à 29 ou 49 euros, à tous les coups… J’en pleure (encore) d’avance.Tout ceci est d’autant plus rageant que lors de cette keynote des enfers, Apple a bien annoncé des nouveautés incroyables pour ses AirPods ! Les AirPods 4 sont d’excellents produits, et, et le pire dans tout ça, c’est qu’elles sont vraiment chouettes ! Que ça soit sur le son, la santé , l’expérience utilisateur. Tout est bon ! Comme si les équipes en charge des AirPods n’avaient tout simplement pas eu le temps de s’occuper du grand frère, abandonné dans un coin, pendant que les équipes s’activent autour des petits criards.Vous l’avez compris, j’étais en colère, et je le suis resté un moment. Parce qu’il y a en réalité peu de produits que j’attends chez Apple. J’ai déjà tout, tout est à jour, tout est beau,, mais ce casque, punaise, je l’attendais. Je l’attendais tant que pour me mettre à jour, je lui ai été infidèle. Parce que oui, quand on attend le retour de l’être aimé, et qu’il tarde à arriver, il peut être tentant d’aller voir ailleurs. J’ai donc acquis et utilisé, depuis sa sortie, un Sonos Ace . Sonos est une autre marque que j’aime profondément, malgré ses erreurs, malgré ses échecs, malgré ses tâtonnements. Le Sonos Ace est un casque vraiment très chouette, très agréable à porter, au son impeccable, léger, avec une bonne autonomie,Et pourtant donc ? J’ai craqué, malgré la colère, malgré la trahison, malgré la tromperie. J’ai résisté quelques jours, en me disant que Tim Cook m’avait littéralement giflé lors de cette keynote… Et puis voilà, en entrant dans cet Apple Store de Covent Garden le week-end dernière,, pour repartir avec une pairede ces nouveaux AirPods Max que je diffame depuis des jours. Et j’étais soulagé.Une semaine qu’ils ne quittent plus ma tête, comme si je retrouvais un vieil ami que j’aimais tant, avec nos petites habitudes, celles qu’aucun autre ami n’a pu me proposer. Un confort exceptionnel malgré la lourdeur, un design que je trouve incroyable, avec des couleurs magnifiques, et surtout une fluidité dans l’expérience utilisateur qui surpasse tout. Écouter la musique sur son Mac en travaillant, puis sur son iPhone en sortant faire quelques courses, et pourquoi pas sur son AppleTV,, quasiment automatiquement, là où avec n’importe quel autre casque, vous allez probablement perdre du temps, devoir reconnecter le Bluetooth, faire une nouvelle recherche d’appareils, et refaire les manips, parfois entre chaque changement.L’expérience utilisateur est proche de la perfection pour un mélomane lambda, adepte de produit Apple qui cherche un casque correct et facile à utiliser. C’est en fait simple, on constate très rapidement que, quand on utilise des iPhone, des Mac, ou des AppleTV, on a plus souvent le réflexe de prendre le casque et de lancer de la musique ou un film avec des AirPods Max, qu’avec n’importe quel autre casque. Le constat est le même avec tous les AirPods., que vous prenez naturellement, sans vous casser la tête avec la configuration, la connexion, la mise en route. Vous le prenez, ça fonctionne, vous ne vous posez même pas la question de le prendre d’ailleurs, il est souvent déjà là.Donc oui, cette mise à jour est une honte absolue,, pour son ergonomie, pour l’expérience utilisateur qui est parfaite, pour son design désormais iconique (quand on voit la quantité de faux qui sont vendus sous le manteau…). Et même s’il est parfois un peu en retard ou daté technologiquement, il est tout simplement parfait pour la plupart des utilisateurs.Vous n’avez d’ailleurs pas l’impression que c’est souvent le cas pour les produits Apple ? Quand la marque à la pomme vous sort un nouveau Mac en 2024 avec 8 Go de RAM , ou un iPhone 16 avec un écran toujours pas 120 Hz, c’est pénible, c’est honteux, c’est même rédhibitoire, et pourtant,contre n’importe quel PC avec 32 Go de RAM, ou un Android avec un écran 120 Hz pour la moitié du prix d’un iPhone.Pour en revenir à ces AirPods Maxqui n’en sont pas., mais que j’aime quand même. Et même si je prends toujours plaisir à tester tous les nouveaux casques de toutes les autres marques talentueuses, j’y reviendrai probablement toujours, et pour ça, les petits gars d’Apple sont vraiment les plus forts, et moi, je suis toujours autant une victime de leur marketing (mais punaise ce orange est MAGNIFIQUE).Et vous,en général ?