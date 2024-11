Pour Apple, l'accessibilité est un droit de l'homme !

L'ACCESSIBILITÉ, UN DROIT DE L'HOMME POUR APPLE

Depuis des années,. Depuis la création d’une équipe dédiée en 1985, Apple a conçu et déployé des fonctionnalités. Mais ces dernières peuvent aussi être utilisées de par le monde et s’avérer bien pratique dans certaines situations du quotidien., telles que le suivi oculaire qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs appareils avec leurs yeux. Ou encore la reconnaissance des bruits qui permet d’aider les personnes ayant des troubles de l’audition à identifier les sons importants comme les alarmes.Elle a également évoqué, qui permet aux utilisateurs d’interagir avec leur montre via des gestes de la main. Cette fonction s’est enrichie avec le geste, disponible sur l’Apple Watch Series 9 et Series 10, facilitant l’interaction sans toucher l’écran.Par exemple, les récents AirPods Pro 2 intègrent des fonctionnalités de santé auditive de qualité clinique, permettant aux utilisateurs d’accéder à des options d’aides auditives discrètes et performantes. Ces innovations montrent l’engagement d’Apple à rendre la technologie plus accessible et bénéfique pour tous., avec une fonction active), un test d’audition validé scientifiquement et une option. Les AirPods 4 bénéficieront de quelques améliorations., qui d'ailleurs a été. En pratique, il peut être réalisé chez soi, en quelques minutes, avec des AirPods Pro mais également un iPhone ou iPad compatible. Elle s'appuie sur la technique d', et les résultats vont s’afficher sous forme de résumé simple. Ce dernier est stocké de manière privée et sécurisée dans l’app Santé, mais on pourra toujours les partager avec son médecin.Les AirPods Pro 2 vont également offrir. Après avoir réalisé le fameux Test et en fonction des résultats, on pourra personnaliser son expérience d’écoute avec les AirPods Pro à l’aide de son profil auditif. Ainsi des corrections apportées (comme la mise en avant de certaines fréquences) pourront également être activées pour l'écoute de musique et pour les conversations téléphoniques.