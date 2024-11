Insolite : Céline Dion se bat avec Siri pour lancer l’Hymne à l’Amour

Dis Siri ?

One more time ?

Bien connue pour son sens de l’humour,. Ce n’est pas une parodie ou une quelconque création généré via une intelligence artificielle, mais bien la diva en personne qui assure une redoutable promotion pour son dernier titre live.On y voit la chanteuse essayant désespérément de se faire comprendre de son iPhone (ou plutôt de Siri) en lui demandant de lancerqu’elle a chanté du haut de la Tour Eiffel à la fin de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 Et force est de constater qui lui faudra. Il lui faudra en effet lâcher son accent québécois pour un timbre typiquement parisien (mais euh !), et ce, afin que l’assistant d’Apple arrête de lui proposer de jouer My Heart Will Go On , sa célèbre chanson du film Titanic.La vidéo -qui a suscité l’enthousiasme des fans (déjà ravis par son retour cet été)- a accumulé. Outre l’autodérision de la chanteuse, elle met en lumière(et au passage les difficultés linguistiques bien connues de l’assistant personnel d’Apple).