Pas d'AirPods Max 2, ni de Siri intelligent en 2025.

Pas d'AirPods Max 2 en approche (mais alors pas du tout)

Autre absent de 2025 : le vrai Siri intelligent

LLM Siri

On m'a dit qu'un nombre plus important que d'habitude de fonctionnalités prévues pour iOS 19 (au-delà du nouveau Siri) sont déjà reportées au printemps 2026 (lorsque iOS 19.4 fera ses débuts)

Selon Mark Gurman -journaliste deet oreille indiscrète au sein de Cupertino-,. Il n'y aura donc rien de prévu pour 2025.Malgré une légère révision en septembre (Lightning vers USB-C) et de nouvelles couleurs,, comme l’intégration de la puce H2 ou des fonctionnalités comme la transparence adaptative ou l’isolement vocal. Une mise à jour tellement faible qu'elle n'a pas manqué d' en faire râler plus d'un Le journaliste sous-entend que les faibles ventes des AirPods Max (et leur prix !) rendent difficile de justifier un investissement plus important dans leur développement. Pour les utilisateurs espérant une version 2 des AirPods Max avec des améliorations substantielles, il est conseillé de prendre son mal en patience pour le moment.L’année dernière -bien avant la présentation d’Apple Intelligence lors de la WWDC-, les conversations allaient bon train sur. En janvier 2024, Cupertino avait même publié en toute discrétion(furet en VF). Il s'agit d'un MLLM (pour, ou grand modèle de langage multimodal) capable de traiter des textes et des images.Dernièrement, Mark Gurman avançait que Siri pourrait enfin être doté de nouvelles fonctions, maisApparemment, Apple préparerait bien une version avancée de Siri, surnommée en VO, pour rivaliser avec des outils comme ChatGPT. Cette dernière -qui utilise des grands modèles de langage multimodal- permettra deset des tâches plus complexes, allant bien au-delà des capacités actuelles de Siri.Mais, Cupertino pourrait choisir de faire. Mais le lancement officiel serait plutôt prévu pour le, car certaines fonctionnalités supplémentaires auraient été reportées à iOS 19.4.Cette refonte d'envergure est censée -enfin- positionner Siri comme un concurrent sérieux face aux assistants alimentés par les IA d'OpenAI ou Google.A moins qu'Apple n'ait misé que l'éclatement de la bulle IA, les entreprises ayant atteint un pallier au vu des investissements nécessaires au développement des chatbots.