Sonos : Un abonnement dans les tuyaux pour relancer la machine ?

Une refonte un peu trop louche

Pourquoi tout changer d’un coup ?

Le modèle abonnement : la carte joker ?

Et pourtant, certains voient dans ce fiasco une autre stratégie en préparation : un modèle par abonnement.Quand Sonos a dévoilé sa nouvelle appli, personne ne s’attendait à un tel chamboulement.Traduction : chaque action des utilisateurs transite par le cloud de la marque. Pas forcément une mauvaise idée sur le papier, sauf que ça sent un peu l’emballage cadeau pour un futur service payant.Un développeur fan de Sonos, Andy Pennell, a disséqué cette refonte. Selon lui, l’appli a été entièrement réécrite, du design aux API.Même son de cloche chez un ex-employé de Sonos : avec autant d’argent investi dans une appli gratuite, il n’est pas surprenant que des idées d’abonnement soient évoquées en coulisses.Si Sonos sautait le pas, elle ne serait pas la première. GoPro l’a fait pour redresser la barre, en proposant du stockage cloud pour ses vidéos.Et on ne parle même pas des voitures, où tout, du mode sport à l’aide au stationnement, passe désormais par des abonnements.Pour l’instant, Sonos ne propose que son service Sonos Radio HD en abonnement.Mais avec une appli qui ouvre la porte à de nouvelles fonctionnalités, l’idée d’un modèle payant plus large n’est pas farfelue.Pour Sonos, c’est le moment ou jamais de se réinventer.Mais attention, l’entreprise joue gros : perdre la confiance de ses clients fidèles pourrait aussi lui coûter cher. Pour le moment Sonos nie prévoir ce type d’abonnement à court terme, mais rien ne dit que ça n’est pas dans les cartons pour dans quelques mois.