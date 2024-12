L'Apple Music Replay 2024 est disponible

C'est parti pour le replay 2024

Quelle différence avec Spotify Wrapped ?

Pour découvrir son Replay 2024, il suffit de cliquer sur le lien suivant : music.apple.com/replay, de se connecter avec son compte Apple, et découvrir ses statistiques et tendances musicales pour 2024.

Top départ pour Noël

Le meilleur de 2024

Pour cette année,. Il va inclure une musique de fond en lien avec vos préférences. Il met aussi en évidence votre position en tant que “super-fan” si vous êtes parmi les principaux auditeurs d’un artiste.Enfin, on a: horodatage précis des jalons d’écoute importants atteints au cours de l’année. Ou encore comparaison avec les années précédentes pour observer l’évolution de vos préférences musicales., mais il propose une interface optimisée pour une expérience immersive sur appareils mobiles. La playlist des morceaux les plus écoutés de 2024 peut être ajoutée directement dans l’application Musique pour une écoute facile.Contrairement à Spotify Wrapped, qui s’intègre directement dans l’application,et on ne peut pas passer par l'application, mais bien par Safari ou n'importe quel autre navigateur de son choix. Notons qu'Apple fournit des statistiques détaillées sur l’écoute musicale des utilisateurs sur 12 mois, ainsi que des récapitulatifs mensuels qui ont été introduits un peu plus tôt en début d'année.suivie d'une bonne dizaine d'autres sur des thèmes divers et variées qui mettent en évidence les meilleurs morceaux de l'année. Pour y accéder il suffit de se rendre dans l'application et les liens s'affichent en première page.