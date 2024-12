Apple Music intègre l’offre Canal+, chouette ! Mais…

Le premier visuel pour annoncer ce partenariat

Une offre un peu timide

Canal+ continue de jouer la carte de l’agrégation

super-agrégateur

Une grosse campagne de pub en approche

En France, le streaming musical reste un marché qui progresse doucement.Même en ajoutant les abonnements duo et famille, on atteint 17 millions d’utilisateurs, avec un taux de pénétration d’à peine 16 %. Avec cette offre que nous avions été les premiers à vous évoquer ici , Apple espère donc attirer de nouveaux abonnés via la base de clients Canal+. Pour la chaîne, l’idée est simple : enrichir son bouquet avec des services complémentaires, histoire de retenir les abonnés.Ce partenariat permet de poursuivre la stratégie bien rodée de Canal+. Après avoir intégré Apple TV+ à ses offres sans surcoût, la chaîne mise sur Apple Music pour renforcer son positionnement deSauf que la réduction est minime, et ne semble concerner que les abonnements individuels. Pas sûr que ça fasse un raz-de-marée, mais pour les utilisateurs qui cherchent un moyen de centraliser leurs abonnements, pourquoi pas. Pour peu que vous utilisez un abonnement familial ou Apple One, vous risquez de ne pas vous y retrouver financièrement par contre. Canal+ prévoit une campagne nationale d’affichage pour promouvoir l’offre, organisée par l’agence BETC.Pour Maxime Saada, président du directoire de Canal+, c’est une manière de continuer à enrichir le catalogue, en valorisant l’abonnement.Si vous êtes déjà abonné à Canal+ et intéressé par Apple Music,, mais pensez quand même à comparer avec les différentes formules proposées par Apple.