Honor lance les EarBuds X8 : des écouteurs sans fil économiques

Les Honor EarBuds X8 ont été lancés en Chine lors de l’événement de présentation de la série Honor 300. Ces écouteurs sans fil disposent de diaphragmes en titane composite de 10 mm, pour garantir une qualité sonore certifiée par le label Golden Ear Product de l’Association chinoise de l’industrie audio électronique (ça rigole pas). Pesant 3,8 grammes par écouteur,Les EarBuds X8 se distinguent surtout par une autonomie importante. Chaque écouteur est équipé d’une batterie de 41 mAh, permettant jusqu’à 9 heures d’écoute sur une seule charge. Leur boîtier de charge, doté d’une batterie de 510 mAh, étend cette autonomie à un total de 40 heures.Les dimensions du boîtier sont de 52,9 mm × 61,9 mm × 23,8 mm, pour un poids de 33,9 grammes sans les écouteurs Ces écouteurs intègrent la connectivité Bluetooth 5.3, pour proposer une transmission stable et rapide. Ils prennent en charge les codecs audio SBC et AAC, tout en offrant la compatibilité avec Google Fast Pair pour un appairage simplifié.Pour répondre aux préférences des utilisateurs, quatre préréglages d’égaliseur sont disponibles : basses puissantes, voix chaleureuses, bande sonore classique et aigus brillants. Les commandes tactiles permettent de gérer la lecture audio et les appels, tandis que la réduction de bruit assistée par intelligence artificielle améliore la qualité des conversations téléphoniques.Les Honor EarBuds X8 sont commercialisés au prix de 299 yuans, soit environ 38 euros. Déclinés en deux coloris, doré et violet, ils sont actuellement disponibles en Chine.On garde un oeil sur leur éventuelle disponibilité sur nos marchés européens.