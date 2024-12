Les AirPods Pro 2 de retour à 199€ : la meilleure offre du moment !

Les AirPods Pro 2 USB-C à 199€

ANC plus efficace, Transparence adaptative et rendu sonore amélioré

Si les derniers écouteurs d'Apple ressemblent à s'y méprendre à la génération précédente, Apple propose avec cette générationLa Transparence adaptative (permettant de réduire un son dérangeant lorsque le mode Transparence est activé) est de la partie,(ANC)et il sera possible d'établir un profil d'écoute personnalisé (pour ces AirPods Pro 2 mais également les Gen1, les AirPods Gen3, les Beats Fit Pro et les AirPods Max, avec un iPhone doté de Face ID et d'iOS 16) en analysant la forme des oreilles de l'utilisateur grâce à la caméra d'un iPhone.Les AirPods Pro Gen2 sont livrés avec une taille XS d'embouts afin de convenir au plus grand nombre et proposeront une autonomie de 6 heures avec ANC (soit une augmentation de 33% par rapport à la génération précédente), poussée à 30 heures via le boitier de charge. Pratique,, une fonctionnalité réclamée par de nombreux utilisateurs.La puce UWB U1 est également de la partie pour retrouver plus facilement les écouteurs (qui émettent chacun un son différent) via l'application Localiser. Le boitier propose une attache sur le côté pour accrocher une lanière, le MagSafe et la charge sans fil (y compris via le galet magnétique des Apple Watch). Enfin,