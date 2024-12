Quelles sont les nouveautés pour iOS 18.2 (Partie 5) ?

Recherche en langage naturel sur Apple Music et TV

La recherche en langage naturel dans Apple Music et l'app Apple TV vous permet de décrire ce que vous recherchez à l'aide de n'importe quelle combinaison de catégories telles que les genres, les humeurs, les acteurs, les décennies, etc.

jouer des chansons avec des solos de guitare épiques

Santé auditive

réduction de bruit

Loud Sound Reduction

Appareil auditif de niveau médical

- Voice Memos prend en charge l'enregistrement multi-pistes, vous permettant d'ajouter des voix sur une chanson existante sans avoir besoin d'un casque - puis importez vos projets à deux pistes directement dans Logic Pro (disponible uniquement sur iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

- Partager l'emplacement d'un objet dans Localiser ../.. notamment avec des tiers de confiance, tels que les compagnies aériennes

- Les catégories préférées dans les podcasts vous permettent de choisir vos catégories préférées et d'obtenir des recommandations pertinentes d'émissions auxquelles vous pouvez facilement accéder dans votre bibliothèque

- La page de recherche personnalisée dans Podcasts met en évidence les catégories les plus pertinentes et les collections éditoriales adaptées à vos besoins

- Sudoku pour News+ Puzzles fournis en trois niveaux de difficulté et disponibles pour les abonnés News+ (limités aux pays ayant ce service/VPN)

- Résolution d'un problème où les photos récemment prises n'apparaissent pas immédiatement dans la grille Toutes les photos

- Résolution d'un problème où les photos en mode nuit dans l'appareil photo pouvaient apparaître dégradées lors de la capture de longues expositions (iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max)

Avec iOS 18.1, Apple avait introduit ladans l'application Photos, permettant aux utilisateurs de trouver facilement une photo ou une vidéo à l'aide de phrases spécifiques.Pour rappel, le(ouen anglais / NLP) est une sous-discipline de l’Intelligence Artificielle (IA). Il vise à permettre aux ordinateurs de comprendre, interpréter et produire le langage humain, qu’il s’agisse de texte ou de parole. Et ainsi amener lesLa nouvelle a été confirmée par Apple elle-même dans les notes de téléchargement de la RC. Dans quelques jours tous les utilisateurs pourront décrire ce qu'ils recherchent sans nécessairement connaître le nom de la chanson, du film ou de la série.et il sera donc possible de lui demander des requêtes de ce type :. Siri se chargera normalement de vous éviter la country !, dont Chypre, la République tchèque, la, l'Italie, le Luxembourg, la Roumanie, l'Espagne, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni. Rappelons que la fonctionnalité a été lancée pour la première fois aux États-Unis et dans certains autres pays à la fin du mois d'octobre.On trouvera notamment une fonction active), un test d’audition validé scientifiquement et une option. En pratique, le test de l'audition pourra être réalisé chez soi, en quelques minutes, avec des AirPods Pro mais également un iPhone ou iPad compatible. Il s'appuie sur la technique d', et les résultats vont s’afficher sous forme de résumé simple. Ce dernier est stocké de manière privée et sécurisée dans l’app Santé, mais on pourra toujours les partager avec son médecin.Les AirPods Pro 2 vont également offrir. Après avoir réalisé le fameux Test et en fonction des résultats, on pourra personnaliser son expérience d’écoute avec les AirPods Pro à l’aide de son profil auditif. Ainsi des corrections apportées (comme la mise en avant de certaines fréquences) pourront également être activées pour l'écoute de musique et pour les conversations téléphoniques.Pour rappel, la mise à jour de septembre introduisait, qui permet de hocher la tête afin de répondre oui ou non aux propositions de l'assistant virtuel de Cupertino (ou pour répondre ou rejeter un appel) ainsi queou encore la possibilité d'ajuster l'intensité de la réduction de bruit pour le mode Adaptatif.Cette mise à jour comprend également les améliorations et corrections de bugs suivantes. Et pour une fois Apple nous fournit une longue liste !