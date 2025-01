Une nouvelle génération d'écouteurs à conduction osseuse pour Shokz

Une expérience sonore optimisée

À la différence d’écouteurs comme les AirPods, la conduction osseuse va complètement contourner les tympans. Au lieu d'envoyer le son à travers l'air et le canal auditif, cette technologie va diffuser les vibrations directement dans les petits os de l'oreille interne. Ces derniers vont alors envoyer un message au cerveau, qui est interprété comme du son.

Shokz OpenMeet : une solution professionnelle primée au CES

Les OpenFit 2 et OpenMeet seront disponibles en France au cours du 1er semestre 2025 !

Mon coup de cœur de 2024 me suit à la piscine

L’une des principales innovations de l’OpenFit 2 est sa, qui réduit significativement les fuites sonores, même à volume élevé. Que ce soit dans un environnement bruyant ou lors d’une séance de sport en extérieur, le casque va donc offrir un son puissant et clair tout en conservant une certaine discrétion.A cela, s'ajoute un nouveau matériau -- qui va assurer un maintien très doux, même après plusieurs heures d’utilisation. Conçu pour les modes de vie plutôt actifs, la firme entend améliorer grandement ces écouteurs dans un cadre sportif ou pendant des heures passées en réunion. De même,et plus facile à utiliser avec des lunettes.Avec une autonomie portée à, l’OpenFit 2 surpasse largement son prédécesseur qui offrait 7 heures. Le boîtier de charge prolonge cette durée jusqu’à, contre 28 heures pour la version précédente., un casque conçu pour les environnements professionnels. Notons que ce casque a été récompensé par un CES Innovation Award 2025 ! Ce modèle associe le confort durable à des fonctionnalités spécialement pensées pour améliorer les communications en milieu de travail, comme une qualité audio optimale et des microphones performants.