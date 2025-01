Amazon brade cette enceinte Marshall étanche à -33% ! Parfaite pour la salle de bains !

Marshall Willen : une enceinte ultra compacte

Marshall

Push

Voice

Pour rappel, avec la Willen,. Elle affiche des mensurations de 101,6 x 100,5 x 40,4 millimètres pour 316 grammes sur notre balance. L'enceinte est recouverte d'un revêtement soft touch rappelant par ses motifs celui qui habille les amplificateurs de la marque avecassocié à un amplificateur de 10W en classe D et épaulé par deux radiateurs passifs afin d'étoffer le registre grave (l'arrière dispose d'une grille permettant à l'air de circuler)., précisant que l'enceinte est constituée à 60% de plastique recyclé et qu'elle ne contient pas de PVC.La Willen propose un bouton pour l'appairage Bluetooth (ainsi que le mode Stack permettant d'appairer plusieurs Willen), un indicateur à 5 LED pour le niveau de la batterie, une perforation pour le microphone, ainsi qu'uAu dos, le châssis dispose de bords permettant de placer l'enceinte à plat sans étouffer le son (une grille servant d'évent sur la face arrière) et, un tube ou tout autre support.L'application dédiée permettra d'effectuer les mises à jour du firmware, de consulter le niveau de la batterie, et d'opter pour 3 préréglages d'égalisation,(plus de basses et d'aigus) et(renforçant les médiums afin de mettre en avant les voix)., et il suffira de 3 heures pour refaire le plein de l'enceinte grâce au port USB-C (la charge rapide offre 3 heures d'écoute en 20 minutes).