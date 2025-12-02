Huawei dévoile les FreeBuds Pro 5 avec une transmission audio sans fil jamais vue

On en dit quoi ?



Sur le papier, Huawei frappe fort avec des specs audio qui dépassent tout ce qui existe sur le marché des écouteurs true wireless. Un débit de 4,6 Mbps sans perte, c'est du jamais vu, et la latence de 10 microsecondes devrait ravir les joueurs mobiles. Par contre, difficile de ne pas remarquer que cette performance maximale reste réservée aux utilisateurs de smartphones Huawei sous HarmonyOS. Pour les possesseurs d'iPhone, ces écouteurs perdent leur principal atout et se retrouvent face à des AirPods Pro parfaitement intégrés à l'écosystème Apple.