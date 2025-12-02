Huawei dévoile les FreeBuds Pro 5 avec une transmission audio sans fil jamais vue
Par Vincent Lautier - Publié le
Les nouveaux écouteurs de Huawei embarquent la technologie NearLink, qui permet un débit audio sans perte de 4,6 Mbps. C'est trois fois plus que le Bluetooth classique, et les FreeBuds Pro 5 se positionnent clairement comme une alternative aux AirPods Pro.
Une technologie audio qui dépasse le Bluetooth
Huawei vient de lancer les FreeBuds Pro 5, premiers écouteurs true wireless à intégrer la technologie NearLink Audio. Cette nouvelle norme développée par le constructeur chinois atteint un débit physique de 16 Mbps, soit six à huit fois plus que le Bluetooth traditionnel.
En pratique, cela permet une transmission audio sans perte à 4,6 Mbps en qualité 96 kHz/24 bits, là où les FreeBuds Pro 4 plafonnaient à 2,3 Mbps. La latence chute également à environ 10 microsecondes, trente fois moins que le Bluetooth standard, ce qui élimine tout décalage audio-vidéo pendant les jeux ou le visionnage de films. La connectivité s'appuie sur le Bluetooth 6.0 pour la compatibilité avec les appareils non-Huawei.
Une configuration audio haut de gamme
Chaque écouteur embarque un système à double driver : un haut-parleur basse fréquence à double aimant et un tweeter micro-planaire pour les aigus. Huawei annonce une distorsion réduite de 45 % dans les basses et des performances doublées dans les hautes fréquences par rapport à la génération précédente. La puce Kirin A3 gère l'ensemble, associée à un double DAC et un système de crossover numérique. Les codecs AAC, SBC, LDAC et L2HC 5.0 sont pris en charge. Côté autonomie, comptez 8 heures sans réduction de bruit (33 heures avec le boîtier), ou 5 heures avec l'ANC activé (22 heures avec le boîtier). La certification IP57 protège les écouteurs contre l'eau et la poussière.
Une concurrence directe aux AirPods Pro
Les FreeBuds Pro 5 sont proposés à 1 449 yuans en Chine, soit environ 190 euros, contre 279 euros pour les AirPods Pro 2. La différence de prix est significative, mais il y a une condition importante : pour profiter pleinement des 4,6 Mbps de débit audio, il faut les associer à un appareil sous HarmonyOS 6 compatible NearLink 2.0, comme les Mate 80. Autant dire que ça ne va pas être un cas d'usage fréquent en France. Sur un iPhone ou un smartphone Android classique, les écouteurs fonctionneront en Bluetooth standard avec les codecs habituels. Les FreeBuds Pro 5 sont disponibles en quatre coloris : Earth Gold, Frost Silver, Snow White et Sky Blue, cette dernière proposant une finition en cuir végétal.
On en dit quoi ?
Sur le papier, Huawei frappe fort avec des specs audio qui dépassent tout ce qui existe sur le marché des écouteurs true wireless. Un débit de 4,6 Mbps sans perte, c'est du jamais vu, et la latence de 10 microsecondes devrait ravir les joueurs mobiles. Par contre, difficile de ne pas remarquer que cette performance maximale reste réservée aux utilisateurs de smartphones Huawei sous HarmonyOS. Pour les possesseurs d'iPhone, ces écouteurs perdent leur principal atout et se retrouvent face à des AirPods Pro parfaitement intégrés à l'écosystème Apple.