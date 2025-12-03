Un coloris inédit pour ces écouteurs open ear de Shokz ! (avec une jolie promo)
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Après le noir et le beige lancés cet été, Shokz joue clairement la carte du style pour les fêtes de fin d’année. La marque spécialisée dans l’audio à oreilles ouvertes décline désormais ses OpenDots ONE dans un nouveau coloris Rose, pensé comme un accessoire du quotidien autant qu’un objet tech. Un choix assumé : ces écouteurs se portent comme un bijou, et ce rose doux vient pousser encore un peu plus l’idée jusqu’au bout.
L’OpenDots ONE adopte une nouvelle robe rose bi-matière : une partie mate et une partie métallisée. Ce coloris vient justement renforcer ce positionnement de ces écouteurs qui jouent sur la carte du bijou d'oreille. Et que l'on peut d'ailleurs customiser avec des petits clips (à acheter séparément).
Hormis ce coloris, il conserve tous les atouts de la version originale que j'ai pu testée cet été : légèreté, confort et son immersif grâce aux technologies Bassphere et OpenBass 2.0.
Shokz mise sur un format clip d’oreille ultra discret, qui vient se glisser le long du pavillon comme une boucle d’oreille design. Avec 6,5 g par oreillette et un arceau JointArc en titane souple, le port se fait oublier, que ce soit dans les transports, au bureau ou pendant une petite séance de sport.
Les OpenDots ONE sont certifiés IP54, ce qui suffit pour encaisser la sueur, quelques gouttes de pluie ou un run improvisé après le boulot. La fonction Dynamic Ear Detection permet en plus une lecture automatique selon que l’on met ou retire l’écouteur : pratique pour jongler entre conversations réelles et son dans les oreilles.
Pour compenser la perte naturelle de basses de ce format, Shokz déploie ses technologies maison Bassphere et OpenBass 2.0, associées à un double transducteur de 16 mm et une compatibilité Dolby Audio. En pratique, on obtient un son étonnamment immersif pour des écouteurs ouverts, avec suffisamment de coffre pour la musique actuelle, tout en gardant une bonne clarté dans les voix.
Rappelons que les OpenDots ONE embarquent 4 micros avec réduction de bruit alimentée par l’IA, pour des appels plus propres jusqu’à 6 heures (et 25 heures via l’étui). De quoi gérer visios, coups de fil rapides et appels en extérieur sans trop de souci.
Les Shokz OpenDots ONE Rose sont disponibles dès à présent au prix conseillé de 199 € sur le site officiel fr.shokz.com et chez les revendeurs partenaires (Amazon, Fnac, Boulanger…). Pour bénéficier de la promotion Amazon, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton coupon pour les faire passer à 167 euros !
La vie en rose
L’OpenDots ONE adopte une nouvelle robe rose bi-matière : une partie mate et une partie métallisée. Ce coloris vient justement renforcer ce positionnement de ces écouteurs qui jouent sur la carte du bijou d'oreille. Et que l'on peut d'ailleurs customiser avec des petits clips (à acheter séparément).
Hormis ce coloris, il conserve tous les atouts de la version originale que j'ai pu testée cet été : légèreté, confort et son immersif grâce aux technologies Bassphere et OpenBass 2.0.
Shokz mise sur un format clip d’oreille ultra discret, qui vient se glisser le long du pavillon comme une boucle d’oreille design. Avec 6,5 g par oreillette et un arceau JointArc en titane souple, le port se fait oublier, que ce soit dans les transports, au bureau ou pendant une petite séance de sport.
Les OpenDots ONE sont certifiés IP54, ce qui suffit pour encaisser la sueur, quelques gouttes de pluie ou un run improvisé après le boulot. La fonction Dynamic Ear Detection permet en plus une lecture automatique selon que l’on met ou retire l’écouteur : pratique pour jongler entre conversations réelles et son dans les oreilles.
Pour compenser la perte naturelle de basses de ce format, Shokz déploie ses technologies maison Bassphere et OpenBass 2.0, associées à un double transducteur de 16 mm et une compatibilité Dolby Audio. En pratique, on obtient un son étonnamment immersif pour des écouteurs ouverts, avec suffisamment de coffre pour la musique actuelle, tout en gardant une bonne clarté dans les voix.
Rappelons que les OpenDots ONE embarquent 4 micros avec réduction de bruit alimentée par l’IA, pour des appels plus propres jusqu’à 6 heures (et 25 heures via l’étui). De quoi gérer visios, coups de fil rapides et appels en extérieur sans trop de souci.
Prix et disponibilité
Les Shokz OpenDots ONE Rose sont disponibles dès à présent au prix conseillé de 199 € sur le site officiel fr.shokz.com et chez les revendeurs partenaires (Amazon, Fnac, Boulanger…). Pour bénéficier de la promotion Amazon, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton coupon pour les faire passer à 167 euros !