Spotify booste son Wrapped 2025 avec une fonctionnalité inédite pour faire la fête

Wrapped ne se partage plus seulement sur vos réseaux : il débarque aussi dans vos conversations et vos soirées

Avec Wrapped Party, Spotify pousse plus loin son ambition : faire de Wrapped un événement social, plus seulement un résumé de l’année mais une expérience à vivre entre amis. Ce positionnement tranche avec Apple Music, resté cette année dans une approche plus analytique avec Replay 2025 et ses indicateurs de type Discovery.



Spotify mise plutôt sur la viralité ou les interactions avec des soirées de fin d’année ponctuées de mini-compétitions musicales (et de révélations embarrassantes). Spotify Wrapped 2025 est disponible dès aujourd’hui dans l’application Spotify, avec la Wrapped Party accessible sur iOS et Android.

: ses titres les plus joués, ses artistes favoris, vos albums en boucle et, désormais, une animation personnalisée accessible via le bouton. Le tout est évidemment optimisé pour les réseaux sociaux, histoire de relancer la grande tradition des captures d’écran sur Instagram et TikTok.Spotify dévoile aussi les tendances globales de l’année.: 1. Bad Bunny, 2. Taylor Swift, 3. The Weeknd, 4. Drake, 5. Billie EilishLa vraie nouveauté, c’est cette fonctionnalité Wrapped Party, disponible uniquement sur mobile. L’idée est simple :. Spotify résume le concept ainsi :En créant une, on en devient l’hôte et ouvre une session dédiée. On peut alors personnaliser son groupe (nom, photo, ambiance… tout est), puis on peutavant de lancer l'évènement : les participants doivent être connectés en direct pour jouer.On peut alors comparer ses stats,et découvrir les goûts parfois très surprenants de ses proches. Et si vous êtes d’humeur joueuse, on peut même passer le rôle d’hôte à quelqu’un d’autre.: tops d’artistes, périodes d’écoute, chansons qui prennent la tête, ou carrément inavouables ou pas… Une manière d’ajouter un véritable aspect ludique à un format devenu incontournable mais parfois un peu répétitif.