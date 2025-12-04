Spotify booste son Wrapped 2025 avec une fonctionnalité inédite pour faire la fête
Par Laurence - Publié le
La saison des bilans musicaux est officiellement ouverte. Après YouTube Music et Apple, c’est désormais au tour de Spotify de lancer son Wrapped 2025. Et cette année, la plateforme suédoise ne se contente pas de dévoiler votre bande-son personnelle : elle introduit une toute nouvelle fonctionnalité, pensée pour transformer votre récap musical en jeu social. Son nom : Wrapped Party.
.
Un Wrapped qui bouge
Comme chaque année, Wrapped commence par un tour d’horizon de son année d’écoute : ses titres les plus joués, ses artistes favoris, vos albums en boucle et, désormais, une animation personnalisée accessible via le bouton
Your Stories. Le tout est évidemment optimisé pour les réseaux sociaux, histoire de relancer la grande tradition des captures d’écran sur Instagram et TikTok.
Spotify dévoile aussi les tendances globales de l’année. Sans surprise, les mêmes s’imposent encore : 1. Bad Bunny, 2. Taylor Swift, 3. The Weeknd, 4. Drake, 5. Billie Eilish
La vraie nouveauté, c’est cette fonctionnalité Wrapped Party, disponible uniquement sur mobile. L’idée est simple : transformer son Wrapped en une sorte d'évènement social en temps réel, que vous pouvez lancer avec un ami ou un groupe allant jusqu’à 10 personnes. Spotify résume le concept ainsi :
Wrapped ne se partage plus seulement sur vos réseaux : il débarque aussi dans vos conversations et vos soirées.
Comment ça marche ?
En créant une party, on en devient l’hôte et ouvre une session dédiée. On peut alors personnaliser son groupe (nom, photo, ambiance… tout est modulable), puis on peut inviter ses amis via un lien ou un code unique avant de lancer l'évènement : les participants doivent être connectés en direct pour jouer.
On peut alors comparer ses stats, réagir avec des emojis, et découvrir les goûts parfois très surprenants de ses proches. Et si vous êtes d’humeur joueuse, on peut même passer le rôle d’hôte à quelqu’un d’autre.
Une fois la party lancée, les stats se dévoilent en cascade : tops d’artistes, périodes d’écoute, chansons qui prennent la tête, ou carrément inavouables ou pas… Une manière d’ajouter un véritable aspect ludique à un format devenu incontournable mais parfois un peu répétitif.
Qu'en penser ?
Avec Wrapped Party, Spotify pousse plus loin son ambition : faire de Wrapped un événement social, plus seulement un résumé de l’année mais une expérience à vivre entre amis. Ce positionnement tranche avec Apple Music, resté cette année dans une approche plus analytique avec Replay 2025 et ses indicateurs de type Discovery.
Spotify mise plutôt sur la viralité ou les interactions avec des soirées de fin d’année ponctuées de mini-compétitions musicales (et de révélations embarrassantes). Spotify Wrapped 2025 est disponible dès aujourd’hui dans l’application Spotify, avec la Wrapped Party accessible sur iOS et Android.
.