Comment écouter son Replay 2025 sur Apple Music ?
Par Laurence - Publié le
C’est devenu un rituel de fin d’année pour des millions d’abonnés Apple Music : le Replay 2025 est désormais disponible, offrant un condensé ultra-personnalisé de votre année musicale. Accessible depuis l’onglet Accueil de l’app Apple Music, ce récapitulatif revient sur vos écoutes, vos découvertes et vos marathons d’artistes — dans un format pensé pour être partagé.
Depuis plusieurs années, Apple Music Replay s’est installé comme opposant direct au Spotify Wrapped, mais avec ses propres codes : minutes totales d’écoute, artistes les plus écoutés, titres préférés, genres dominants, et même votre plus longs temps d’écoute d’un artiste.
Pour 2025, Apple ajoute trois nouvelles options pour rendre le portrait musical encore plus fin :
• Discovery : les nouveaux artistes que vous avez adoptés cette année
• Loyalty : ceux que vous écoutez fidèlement, année après année
• Comebacks : ces artistes que vous aviez abandonnés… mais qui ont fait leur retour dans votre rotation
En parallèle, les playlists Replay — mises à jour tout au long de l’année — restent disponibles, mais c’est bien le récapitulatif de décembre qui est le plus sympa.
En cette fin d'année, Cupertino a aussi mis à jour Replay 2025 for Artists, l’outil destiné aux musiciens et à leurs équipes. Ils y retrouvent : pays, villes et nombre total d’auditeurs, temps d’écoute cumulé, titres les plus streamés, morceaux les plus shazamés, passages radio, classements, playlists éditoriales, et désormais des statistiques comparatives année sur année, ainsi que des indicateurs de croissance de l’audience. Un moyen pour les artistes de mesurer l’impact réel de leurs sorties durant l’année.
Pour la première fois, Apple Music fait vivre Replay dans le monde réel, avec The Replay Gallery, inaugurée à l’occasion de la Miami Art Week. L’exposition présente des œuvres inspirées des grands moments musicaux de l’année, signées par Angel Otero, Calida Rawles, Gabriel Moses, Henry Taylor, Sara Sadik, Devon Turnbull, Jeremy Deller et Tommy Malekoff. Le but — outre offrir quelque chose de nouveau — est d'explorer les thèmes qui ont traversé la musique en 2025 — entre numérique, émotions, introspection et connexion.
En parallèle du lancement du Replay, Apple dévoile aussi son Top 100 mondial des chansons les plus écoutées en 2025 :
1. ROSÉ & Bruno Mars – APT.
2. Kendrick Lamar & SZA – luther
3. Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
4. Kendrick Lamar – Not Like Us
5. Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
La playlist intégrale des 100 titres les plus populaires au monde est disponible directement sur Apple Music.
Le Replay 2025 est accessible dès maintenant pour tous les abonnés Apple Music (à partir de 10,99 € par mois, ou via Apple One). Que vous soyez plutôt rap US, K-pop, électro, variété ou musiques de films, l’outil offre un regard amusant — parfois surprenant — sur vos habitudes d’écoute. Comme chaque année, préparez-vous à cacher votre vraie playlist avec tous les morceaux que vous écoutez en douce : le Replay est de retour.
