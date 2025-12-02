Comment écouter son Replay 2025 sur Apple Music ?

Un rendez-vous immanquable pour 2025



Le Replay 2025 est accessible dès maintenant pour tous les abonnés Apple Music (à partir de 10,99 € par mois, ou via Apple One). Que vous soyez plutôt rap US, K-pop, électro, variété ou musiques de films, l’outil offre un regard amusant — parfois surprenant — sur vos habitudes d’écoute. Comme chaque année, préparez-vous à cacher votre vraie playlist avec tous les morceaux que vous écoutez en douce : le Replay est de retour.