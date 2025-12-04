Les AirPods Pro 2 en promo à 190€ : une bonne idée cadeau pour les fans d'Apple !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si les nouveautés des AirPods Pro 3 ne vous ont pas convaincu et que vous souhaitez vous offrir l'excellente version précédente au meilleur prix, c'est certainement le moment de craquer grâce à cette promotion.
Si les écouteurs d'Apple ressemblent à s'y méprendre à la génération précédente (AirPods Pro 2 Lightning), Apple propose avec cette version un Port USB-C , un meilleur rendu grâce à une puce H2 (la même que sur les AirPods Pro 3) couplée à de nouveaux algorithmes et de nouveaux haut-parleurs.
La Transparence adaptative (permettant de réduire un son dérangeant lorsque le mode Transparence est activé) est de la partie, la réduction active du bruit ambiant (ANC) a également été améliorée et il sera possible d'établir un profil d'écoute personnalisé (pour ces AirPods Pro 2 mais également les Gen1, les AirPods Gen3, les Beats Fit Pro et les AirPods Max, avec un iPhone doté de Face ID et d'iOS 16) en analysant la forme des oreilles de l'utilisateur grâce à la caméra d'un iPhone.
Les AirPods Pro Gen2 sont livrés avec une taille XS d'embouts afin de convenir au plus grand nombre et proposeront une autonomie de 6 heures avec ANC (soit une augmentation de 33% par rapport à la génération précédente), poussée à 30 heures via le boitier de charge. Pratique, il sera possible de glisser le doigt sur la tige afin de gérer le volume des écouteurs, une fonctionnalité réclamée par de nombreux utilisateurs.
La puce UWB U1 est également de la partie pour retrouver plus facilement les écouteurs (qui émettent chacun un son différent) via l'application Localiser. Le boitier propose une attache sur le côté pour accrocher une lanière, le MagSafe et la charge sans fil (y compris via le galet magnétique des Apple Watch). Enfin, les AirPods Pro 2 USB-C sont compatibles avec les principales nouveautés d'iOS 26 (dont la traduction en temps réel, qui n'est pas encore disponible en Europe) et proposent également une latence réduite et de l'audio sans perte une fois connectés au Vision Pro.
Les AirPods Pro 2 USB-C à 190€
ANC efficace et Transparence adaptative
