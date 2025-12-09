Fairphone améliore ses Fairbuds XL et prouve que son casque est vraiment évolutif

On en dit quoi ?



Cette mise à jour prouve que le concept de casque évolutif n'était pas qu'un argument marketing. Pour la première fois, un fabricant propose une vraie amélioration matérielle accessible aux anciens clients sans racheter le produit complet. À 249 euros, les Fairbuds XL restent plus chers que certains concurrents aux performances audio supérieures, mais l'argument de la durabilité pèse dans la balance. Si Fairphone continue à sortir des améliorations tous les deux ans, le calcul économique pourrait même devenir favorable sur le long terme. Reste à voir si la qualité sonore des nouveaux drivers comble enfin l'écart avec les références du marché.