Fairphone améliore ses Fairbuds XL et prouve que son casque est vraiment évolutif
Par Vincent Lautier - Publié le
Deux ans après le lancement de son casque modulaire, Fairphone dévoile une version améliorée des Fairbuds XL avec de nouveaux haut-parleurs. Les anciens propriétaires peuvent simplement remplacer les drivers pour en profiter, une première dans l'industrie audio.
Quand Fairphone avait lancé les Fairbuds XL en 2023, l'entreprise néerlandaise vantait un casque réparable et évolutif. Deux ans plus tard, elle joint les actes à la parole. La nouvelle version 2025 embarque des transducteurs dynamiques de 40 mm qualifiés de "premium" et des aimants N52 plus puissants. Résultat annoncé : plus de puissance, une meilleure réponse dans les basses et une précision accrue dans les médiums et les aigus. Le plus intéressant, c'est que les propriétaires de la première version peuvent acheter ces nouveaux haut-parleurs séparément et les installer eux-mêmes. Un simple tournevis cruciforme suffit pour démonter les coques et remplacer les drivers.
Le concept des Fairbuds XL repose sur 11 pièces modulaires, dont 8 susceptibles de s'user avec le temps. Les coussinets s'enlèvent sans outil en les tournant d'un quart de tour. La batterie de 800 mAh, capable de tenir plus de 500 cycles de charge, se remplace tout aussi facilement. Pour les autres composants, le démontage reste accessible : bandeau, protection supérieure, câble interne et maintenant les haut-parleurs améliorés. Fairphone propose toutes les pièces détachées sur son site, avec des guides de réparation détaillés. Comptez 11,90 euros pour les coussinets, 19,95 euros pour la batterie et entre 40 et 80 euros pour les haut-parleurs.
Sur le plan technique, les Fairbuds XL cochent les bonnes cases. Le Bluetooth 5.1 gère la connexion multipoint pour basculer entre deux appareils. Le codec aptX HD assure un son en 24 bits pour les sources compatibles. La réduction de bruit active propose trois modes selon l'environnement. L'autonomie atteint 30 heures sans ANC et 26 heures avec. La certification IP54 protège le casque contre la poussière et les éclaboussures. Côté matériaux, Fairphone maintient ses engagements : aluminium 100 % recyclé pour la structure, 80 % de plastiques recyclés pour les coques, or certifié Fairtrade et cuir vegan pour l'arceau.
Cette mise à jour prouve que le concept de casque évolutif n'était pas qu'un argument marketing. Pour la première fois, un fabricant propose une vraie amélioration matérielle accessible aux anciens clients sans racheter le produit complet. À 249 euros, les Fairbuds XL restent plus chers que certains concurrents aux performances audio supérieures, mais l'argument de la durabilité pèse dans la balance. Si Fairphone continue à sortir des améliorations tous les deux ans, le calcul économique pourrait même devenir favorable sur le long terme. Reste à voir si la qualité sonore des nouveaux drivers comble enfin l'écart avec les références du marché.
La promesse de l'évolutivité enfin tenue
Quand Fairphone avait lancé les Fairbuds XL en 2023, l'entreprise néerlandaise vantait un casque réparable et évolutif. Deux ans plus tard, elle joint les actes à la parole. La nouvelle version 2025 embarque des transducteurs dynamiques de 40 mm qualifiés de "premium" et des aimants N52 plus puissants. Résultat annoncé : plus de puissance, une meilleure réponse dans les basses et une précision accrue dans les médiums et les aigus. Le plus intéressant, c'est que les propriétaires de la première version peuvent acheter ces nouveaux haut-parleurs séparément et les installer eux-mêmes. Un simple tournevis cruciforme suffit pour démonter les coques et remplacer les drivers.
Un casque pensé pour durer des années
Le concept des Fairbuds XL repose sur 11 pièces modulaires, dont 8 susceptibles de s'user avec le temps. Les coussinets s'enlèvent sans outil en les tournant d'un quart de tour. La batterie de 800 mAh, capable de tenir plus de 500 cycles de charge, se remplace tout aussi facilement. Pour les autres composants, le démontage reste accessible : bandeau, protection supérieure, câble interne et maintenant les haut-parleurs améliorés. Fairphone propose toutes les pièces détachées sur son site, avec des guides de réparation détaillés. Comptez 11,90 euros pour les coussinets, 19,95 euros pour la batterie et entre 40 et 80 euros pour les haut-parleurs.
Des caractéristiques solides pour 249 euros
Sur le plan technique, les Fairbuds XL cochent les bonnes cases. Le Bluetooth 5.1 gère la connexion multipoint pour basculer entre deux appareils. Le codec aptX HD assure un son en 24 bits pour les sources compatibles. La réduction de bruit active propose trois modes selon l'environnement. L'autonomie atteint 30 heures sans ANC et 26 heures avec. La certification IP54 protège le casque contre la poussière et les éclaboussures. Côté matériaux, Fairphone maintient ses engagements : aluminium 100 % recyclé pour la structure, 80 % de plastiques recyclés pour les coques, or certifié Fairtrade et cuir vegan pour l'arceau.
On en dit quoi ?
Cette mise à jour prouve que le concept de casque évolutif n'était pas qu'un argument marketing. Pour la première fois, un fabricant propose une vraie amélioration matérielle accessible aux anciens clients sans racheter le produit complet. À 249 euros, les Fairbuds XL restent plus chers que certains concurrents aux performances audio supérieures, mais l'argument de la durabilité pèse dans la balance. Si Fairphone continue à sortir des améliorations tous les deux ans, le calcul économique pourrait même devenir favorable sur le long terme. Reste à voir si la qualité sonore des nouveaux drivers comble enfin l'écart avec les références du marché.