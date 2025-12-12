En attendant iOS 26.2, une mise à jour surprise du firmware des AirPods Pro

Quelles sont les nouveautés pour les AirPods / AirPods Pro avec iOS 26 ?

1. Garder les AirPods à proximité de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.

2. Placer les AirPods dans leur boîtier et fermer le couvercle.

3. Brancher le boîtier sur une source d’alimentation.

4. Laisser au moins 30 minutes sans ouvrir le boîtier.

5. Ouvrir à nouveau pour forcer la reconnexion avec votre appareil.

6. Vérifier dans Réglages > AirPods > Version du firmware.