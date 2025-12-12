En attendant iOS 26.2, une mise à jour surprise du firmware des AirPods Pro
Par Laurence - Publié le
À quelques jours du lancement d’iOS 26.2, Apple déploie une nouvelle série de firmwares pour ses AirPods. Particularité notable : chaque modèle a reçu sa propre version avec un numéro de build distinct, cela pourrait dire qu'Apple ajuste précisément certaines fonctionnalités, possiblement en vue des nouveautés attendues avec la prochaine mise à jour d’iOS.
Alors qu’Apple publie souvent une version unifiée pour plusieurs générations d’AirPods, elle propose cette fois des mises à jours différentes. Les AirPods Pro 3 reçoivent le firmware 8B30 (contre 8B25 précédemment), et les AirPods Pro 2 le firmware 8B28 (contre 8B21).
Le site officiel d’Apple n’a pas encore été mis à jour pour préciser les améliorations apportées, et la firme se contente en général d’un très vague :
Pour l’heure, une seule nouveauté a été confirmée : l’arrivée de la traduction en direct des conversations (Live Translation) dans l’Union européenne, une première depuis l’introduction de cette fonctionnalité réservée jusqu’ici à certains marchés.
Il n’est pas exclu que les nouveaux programmes apportent des ajustements de latence, de qualité audio, de gestion du mode Transparence / ANC, ou encore des correctifs liés à la détection des appareils et bascules audio, souvent sensibles lors des changements de version d’iOS. Apple pourrait détailler ces évolutions dans les jours à venir.
Comme toujours, il n'est pas possible d’installer le firmware manuellement. Néanmoins, on peut forcer la chose si certaines conditions sont réunies. Ce n’est pas une garantie, mais c’est la méthode la plus efficace pour déclencher l’installation.
AirPods Pro 3 et AirPods Pro 2 : deux firmwares, deux versions
corrections de bugs et améliorations diverses.Mais le moment choisi laisse penser qu’il pourrait y avoir des optimisations liées à iOS 26.2 notamment en Europe. En effet, les Release Candidates des systèmes d'Apple ont été déployées la semaine dernière et les versions définitives ne devraient plus trop tarder, surtout que la trêve des confiseurs approche !
iOS 26.2 : des nouveautés pour les AirPods en approche
Quelles sont les nouveautés pour les AirPods / AirPods Pro avec iOS 26 ?
Comment forcer (un peu) la mise à jour
1. Garder les AirPods à proximité de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi.
2. Placer les AirPods dans leur boîtier et fermer le couvercle.
3. Brancher le boîtier sur une source d’alimentation.
4. Laisser au moins 30 minutes sans ouvrir le boîtier.
5. Ouvrir à nouveau pour forcer la reconnexion avec votre appareil.
6. Vérifier dans Réglages > AirPods > Version du firmware.
