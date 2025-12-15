Spotify fait le coup de la (demi) panne...
Par Laurence - Publié le - Brève
Mauvaise surprise pour de nombreux utilisateurs ce lundi : Spotify est victime d’une panne touchant une partie de ses abonnés. Depuis les premières heures de la journée, le service de streaming musical rencontre des difficultés d’accès, empêchant la lecture de musique et de podcasts sur plusieurs plateformes.
Selon les données agrégées par Downdetector, les signalements ont commencé à affluer en début d'après midi pour nous. Les utilisateurs concernés rapportent une impossibilité de charger l’application, de parcourir leur bibliothèque ou encore de lancer des contenus audio.
La panne semble assez large géographiquement, même si tous les utilisateurs ne sont pas affectés. Spotify a rapidement reconnu le problème sur ses canaux officiels :
À l’heure actuelle, Spotify n’a fourni aucun détail technique sur l’origine de l’incident ni sur le temps nécessaire pour rétablir pleinement le service. Ce manque de visibilité alimente la frustration de certains abonnés, notamment en ce début de semaine où l’écoute de musique accompagne souvent les trajets matinaux ou le travail.
Pour les plus impatients, Apple Music reste opérationnelle, de même que YouTube ou Deezer. Une solution de secours, à moins que vous ne préféreriez passer en mode relaxation et silence intempestif.
Une panne confirmée par Spotify
Selon les données agrégées par Downdetector, les signalements ont commencé à affluer en début d'après midi pour nous. Les utilisateurs concernés rapportent une impossibilité de charger l’application, de parcourir leur bibliothèque ou encore de lancer des contenus audio.
La panne semble assez large géographiquement, même si tous les utilisateurs ne sont pas affectés. Spotify a rapidement reconnu le problème sur ses canaux officiels :
Nous sommes au courant de certains problèmes en cours et nous sommes en train d’enquêter, indique la plateforme, sans toutefois donner d’estimation quant au retour à la normale.
Aucun délai communiqué pour le rétablissement
À l’heure actuelle, Spotify n’a fourni aucun détail technique sur l’origine de l’incident ni sur le temps nécessaire pour rétablir pleinement le service. Ce manque de visibilité alimente la frustration de certains abonnés, notamment en ce début de semaine où l’écoute de musique accompagne souvent les trajets matinaux ou le travail.
Pour les plus impatients, Apple Music reste opérationnelle, de même que YouTube ou Deezer. Une solution de secours, à moins que vous ne préféreriez passer en mode relaxation et silence intempestif.