Les casques à conduction osseuse Shokz dès 99€ : cadeaux parfaits pour les sportifs !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous ne supportez pas les écouteurs intra-auriculaires, les casques à conduction osseuse sont une solution intéressante, notamment lorsqu'ils sont en promotion, comme les modèles de Shokz actuellement.
La technologie embarquée au sein des casques à conduction osseuse n'est pas nouvelle, vous pouvez d'ailleurs consulter le test de Didier du modèle OpenRun Mini de Shokz (la firme s'appelait auparavant AfterShokz) ainsi que celui de l'OpenRun Pro mais elle reste bluffante et peut rendre de fiers services.
L'utilisation de la technologie de conduction osseuse s'appuie sur les transducteurs des écouteurs qui, grâce aux vibrations des pommettes de l'utilisateur, transmettent les ondes sonores à l'oreille interne. Cela permet alors de libérer les oreilles des utilisateurs par rapport à l'usage d'écouteurs traditionnels et de leur offrir une conscience accrue de leur environnement, tout en proposant une qualité audio satisfaisante (même si pas encore tout à fait au niveau des modèles traditionnels). Cette technologie se révèle particulièrement intéressante pour les sportifs, mais également pour les personnes souffrant de certains problèmes auditifs.
L'Openrun Pro se distingue de l'Openrun par une autonomie plus importante (10 heures contre 8), une technologie de conduction osseuses de 9ème génération (8ème génération pour l'Openrun), un temps de charge réduit (1h contre 1h30). A l'inverse l'Openrun propose une certification IP67 (contre IP55 pour le Pro) et un poids légèrement inférieur (26g contre 29g pour le Pro). Les deux modèles embarquent du Bluetooth 5.1 avec le codec SBC.
Le casque Shokz Openrun à partir de 99€
La technologie embarquée au sein des casques à conduction osseuse n'est pas nouvelle, vous pouvez d'ailleurs consulter le test de Didier du modèle OpenRun Mini de Shokz (la firme s'appelait auparavant AfterShokz) ainsi que celui de l'OpenRun Pro mais elle reste bluffante et peut rendre de fiers services.
L'utilisation de la technologie de conduction osseuse s'appuie sur les transducteurs des écouteurs qui, grâce aux vibrations des pommettes de l'utilisateur, transmettent les ondes sonores à l'oreille interne. Cela permet alors de libérer les oreilles des utilisateurs par rapport à l'usage d'écouteurs traditionnels et de leur offrir une conscience accrue de leur environnement, tout en proposant une qualité audio satisfaisante (même si pas encore tout à fait au niveau des modèles traditionnels). Cette technologie se révèle particulièrement intéressante pour les sportifs, mais également pour les personnes souffrant de certains problèmes auditifs.
Parfaits pour les sportifs
L'Openrun Pro se distingue de l'Openrun par une autonomie plus importante (10 heures contre 8), une technologie de conduction osseuses de 9ème génération (8ème génération pour l'Openrun), un temps de charge réduit (1h contre 1h30). A l'inverse l'Openrun propose une certification IP67 (contre IP55 pour le Pro) et un poids légèrement inférieur (26g contre 29g pour le Pro). Les deux modèles embarquent du Bluetooth 5.1 avec le codec SBC.