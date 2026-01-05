Shure lance le MV88 USB-C, un micro stéréo pour iPhone à 169 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Shure vient de dévoiler au CES 2026 le MV88 USB-C, une version actualisée de son micro stéréo compact sorti en 2015. Ce modèle abandonne le connecteur Lightning au profit de l'USB-C, ce qui le rend compatible avec les iPhone récents, les smartphones Android et les ordinateurs portables. Affiché à 169 euros, ce micro à condensateur stéréo se branche directement sur le port USB-C et promet une qualité audio professionnelle pour les créateurs mobiles.
Le MV88 USB-C se connecte directement sur le port USB-C du smartphone, de la tablette ou de l'ordinateur portable sans nécessiter de configuration complexe. Le micro propose quatre diagrammes polaires sélectionnables : stéréo, cardioïde mono, bidirectionnel mono et mid-side brut. Le mode stéréo est ajustable entre 60 et 135 degrés pour adapter la zone de captation. Le micro peut pivoter pour pointer vers le haut ou vers le locuteur, et fonctionne avec les coques de téléphone jusqu'à 2,1 mm d'épaisseur. Au-delà, un adaptateur d'extension USB-C est nécessaire. Shure fournit une bonnette en mousse et un étui de protection rigide dans la boîte.
Le MV88 USB-C intègre un mode Auto Level qui ajuste automatiquement le gain en temps réel pour éviter les distorsions ou les niveaux trop faibles. Un système de réduction de bruit en temps réel supprime les bruits de fond indésirables. Cinq préréglages personnalisables sont disponibles : parole, chant, plat, acoustique et fort. Via les applications gratuites Shure MOTIV Video et MOTIV Audio pour iOS, iPadOS et Android, les utilisateurs peuvent affiner manuellement le gain du micro, appliquer un égaliseur cinq bandes, activer la compression et la limitation, utiliser un filtre passe-haut et surveiller les niveaux en temps réel. Le micro fonctionne également avec des applications vidéo tierces comme Blackmagic Camera, FiLMiC Pro et RØDE Capture après configuration initiale.
Shure fait ce qu'il faut en passant du Lightning à l'USB-C, histoire de ne pas laisser son MV88 devenir obsolète avec les iPhone récents. Le prix de 169 euros reste raisonnable pour un micro stéréo de cette qualité, surtout face aux solutions sans fil souvent plus coûteuses et moins fiables en termes de latence. Les quatre diagrammes polaires offrent une bonne flexibilité selon les situations de tournage, et les modes automatiques simplifient clairement la vie des créateurs pressés. Par contre, l'absence de sortie casque sur ce modèle USB-C, contrairement au MV88+ existant, force à passer par les apps pour monitorer l'audio. On peut aussi se demander combien de créateurs vont vraiment exploiter l'égaliseur cinq bandes et les réglages avancés plutôt que de se contenter des préréglages, mais au moins c'est une option. À vous de voir si un micro filaire encombrant votre port USB-C vaut mieux qu'un micro-cravate Bluetooth discret, comme ceux proposés par DJI depuis quelques années, très largement adoptés par les créateurs.
Un design compact avec quatre modes de captation
Fonctions automatiques et personnalisation avancée
On en dit quoi ?
