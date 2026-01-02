Pas d'iPhone 18 en 2026 ! Ça se précise...
Depuis plusieurs mois, la rumeur gronde : Apple va-t-elle bouleverser le calendrier de lancement de l’iPhone ? En effet, selon de nombreuses sources assez concordantes (notamment en provenance des chaines de production), la firme ne lancerait pas d'iPhone 18 en septembre 2026, rompant ainsi avec plus d’une décennie de sorties annuelles synchronisées à l’automne.
Le succès commercial de l’iPhone 17 pourrait durer un peu plus longtemps que prévu, puisqu'Apple ne prévoirait pas de successeur avant 2027 (soit 6 mois de ventes supplémentaires). L'iPhone 18 « classique » n’arriverait qu’au printemps 2027, laissant l’iPhone 17 occuper la place de modèle standard le plus récent pendant plus de 18 mois.
Ce serait une première pour Apple : aucune nouvelle génération d’iPhone non-Pro ne serait lancée sur une année civile complète. Jusqu’à présent, même lors des cycles plus conservateurs, Apple renouvelait systématiquement son modèle principal chaque automne.
Ce changement s’inscrirait dans une refonte plus large du calendrier de sortie des iPhone. Apple serait en train d’abandonner sa stratégie historique — dévoiler toute la gamme en septembre — au profit de lancements échelonnés sur deux périodes distinctes.
Dès 2026, la priorité serait donnée aux modèles haut de gamme à l’automne, avec le lancement attendu de l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max, mais surtout du tout premier iPhone pliable. L’iPhone 18 standard serait ainsi lancé au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2.
Cette évolution serait directement liée à l’expansion rapide de la gamme iPhone. Entre l’iPhone 16e et l’iPhone Air introduits en 2025, l’arrivée attendue d’un iPhone pliable en 2026, et le maintien au catalogue de modèles plus anciens, Apple pourrait proposer jusqu’à huit modèles différents simultanément d’ici fin 2026.
Un lancement échelonné permettrait de mieux segmenter son offre, d’éviter la cannibalisation entre modèles, et d’accorder à chaque iPhone une fenêtre commerciale plus longue et plus lisible pour les consommateurs. Bref de mieux vendre l'iPhone !
A côté de cela, il y a des avantages industriels et financiers non négligeables. Les analystes de la chaîne d’approvisionnement évoquent également des raisons industrielles derrière ce changement. En espaçant les sorties, Apple pourrait réduire les pics de production, mieux sécuriser l’approvisionnement en composants avancés, lisser la charge logistique et enfin répartir les revenus issus de l'iPhone sur plusieurs trimestres fiscaux, au lieu de les concentrer massivement à l’automne.
Cette approche — qui trouve parfaitement sa raison en termes d'optimisation des coûts — serait davantage compatible avec une gamme de plus en plus complexe et technologiquement différenciée. Si ces informations se confirment, Apple tournerait une page symbolique de son histoire : celle du rendez-vous annuel immuable de septembre. L’iPhone resterait central dans la stratégie du groupe, mais avec une logique plus proche de celle du Mac ou de l’iPad, dont les mises à jour sont déjà étalées dans l’année.
Bonne nouvelle pour l'iPhone 17 !
Une stratégie de lancements désormais étalés dans le temps
Une gamme iPhone devenue trop vaste pour un lancement unique
QU'en penser ?
