Pas d'iPhone 18 en 2026 ! Ça se précise...

Bonne nouvelle pour l'iPhone 17 !

Une stratégie de lancements désormais étalés dans le temps

Une gamme iPhone devenue trop vaste pour un lancement unique

QU'en penser ?



Cette approche — qui trouve parfaitement sa raison en termes d'optimisation des coûts — serait davantage compatible avec une gamme de plus en plus complexe et technologiquement différenciée. Si ces informations se confirment, Apple tournerait une page symbolique de son histoire : celle du rendez-vous annuel immuable de septembre. L’iPhone resterait central dans la stratégie du groupe, mais avec une logique plus proche de celle du Mac ou de l’iPad, dont les mises à jour sont déjà étalées dans l’année.

(soit 6 mois de ventes supplémentaires). L'iPhone 18 « classique » n’arriverait qu’au printemps 2027, laissant l’iPhone 17 occuper la place de modèle standard le plus récent pendant plus de 18 mois.Ce serait une première pour Apple :. Jusqu’à présent, même lors des cycles plus conservateurs, Apple renouvelait systématiquement son modèle principal chaque automne.Ce changement s’inscrirait dansApple serait en train d’abandonner sa stratégie historique — dévoiler toute la gamme en septembre — au profitDès 2026, la priorité serait donnée aux modèles haut de gamme à l’automne, avec le. L’iPhone 18 standard serait ainsi lancé au printemps 2027, aux côtés de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2.Cette évolution serait directement liée à l’expansion rapide de la gamme iPhone. Entre l’iPhone 16e et l’iPhone Air introduits en 2025, l’arrivée attendue d’un iPhone pliable en 2026, et le maintien au catalogue de modèles plus anciens,Un lancement échelonné permettrait de mieux segmenter son offre, d’éviter la cannibalisation entre modèles, et d’accorder à chaque iPhone une fenêtre commerciale plus longue et plus lisible pour les consommateurs.Les analystes de la chaîne d’approvisionnement évoquent également des raisons industrielles derrière ce changement. En espaçant les sorties, Apple pourrait, mieux sécuriser l’approvisionnement en composants avancés, lisser la charge logistique et enfinsur plusieurs trimestres fiscaux, au lieu de les concentrer massivement à l’automne.