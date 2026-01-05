MARSTEK lance de nouvelles batteries externes et stations solaires pour la mobilité

Des piles rechargeables pour remplacer le jetable

Batteries externes intelligentes et résistantes

Des stations d’énergie solaire pour plus d’autonomie

Une gamme complète de power banks pour smartphones et ordinateurs

Une approche axée sur la durabilité



Avec ces annonces, MARSTEK met clairement l’accent sur la durabilité, la polyvalence et l’adaptation aux usages modernes, qu’il s’agisse de mobilité, d’activités de plein air ou d’autonomie énergétique domestique. Une stratégie qui s’inscrit dans un contexte où la gestion de l’énergie devient un enjeu central, aussi bien pour les appareils électroniques du quotidien que pour des besoins plus larges en stockage et en production solaire.

MARSTEK entend, délivrant une tension nominale stable de 1,5 V. Contrairement aux accumulateurs traditionnels, elles se rechargent directement via un port USB-C, et ce, sans chargeur dédié.Le fabricant annonce une, et un fonctionnement assuré jusqu’à –20 °C. Ces caractéristiques visent à en faire une solution à la fois pratique, économique et plus respectueuse de l’environnement pour les usages du quotidien.MARSTEK profite également du salon pour dévoiler. Ces modèles intègrent un écran TFT affichant en temps réel l’état de la charge et la puissance délivrée, ainsi qu’un câble USB-C tressé détachable, permettant de recharger deux appareils simultanément.Elles proposentsur un port, sont certifiées pour le transport aérien et se distinguent par une étanchéité IPX7, pensée pour les activités de plein air comme la randonnée ou la pêche.Le constructeur élargit aussi son offre avec de, conçues pour un usage domestique ou en extérieur, notamment avec des panneaux solaires.. Certifiée IP65, cette station délivre jusqu’à 5 kW en sortie et accepte jusqu’à 10 kW en entrée photovoltaïque, grâce à quatre régulateurs MPPT. Elle repose sur des(lithium fer phosphate) garanties cinq ans et capables de supporter plus de 6 000 cycles de charge.Cette longévité se retrouve sur les modèles M1200 et M2200, qui offrent respectivement, avec une entrée solaire pouvant atteindre 800 W et 1 200 W. Leur capacité est également extensible, jusqu’à 2 060 Wh pour la M1200 et 6 720 Wh pour la M2200, afin de s’adapter à différents besoins d’autonomie.MARSTEK complète son catalogue avec plusieurs nouvelles batteries externes destinées aux appareils mobiles.pour plus de flexibilité.Pour les usages plus exigeants, la P288D monte jusqu’à 145 W en sortie et peut se recharger à 80 % en seulement une heure. La P281D combine quant à elle une power bank de 20 000 mAh avec un chargeur mural intégré, basé sur la technologie GaN (nitrure de gallium), tandis que la P269D adopte une approche plus mobile avec une fixation magnétique permettant de l’accrocher directement au dos d’un smartphone.