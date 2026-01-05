MARSTEK lance de nouvelles batteries externes et stations solaires pour la mobilité
À l’occasion du CES 2026, MARSTEK, spécialiste des solutions de stockage d’énergie fixes et mobiles, présente une gamme élargie de produits dédiés à l’énergie portable.
Des piles rechargeables aux stations solaires haute capacité, le constructeur met en avant des cellules à haute densité, une longue durée de vie et une volonté affichée de proposer des alternatives plus durables aux solutions jetables.
MARSTEK entend s’attaquer directement au marché des piles jetables avec de nouvelles piles rechargeables Li-ion AA et AAA, délivrant une tension nominale stable de 1,5 V. Contrairement aux accumulateurs traditionnels, elles se rechargent directement via un port USB-C, et ce, sans chargeur dédié.
Le fabricant annonce une endurance supérieure à 1 500 cycles de charge, une conservation de 80 % de la charge après trois ans de stockage, et un fonctionnement assuré jusqu’à –20 °C. Ces caractéristiques visent à en faire une solution à la fois pratique, économique et plus respectueuse de l’environnement pour les usages du quotidien.
MARSTEK profite également du salon pour dévoiler deux batteries externes intelligentes, les P326D et P327D, destinées aux utilisateurs mobiles. Ces modèles intègrent un écran TFT affichant en temps réel l’état de la charge et la puissance délivrée, ainsi qu’un câble USB-C tressé détachable, permettant de recharger deux appareils simultanément.
Elles proposent la charge rapide jusqu’à 65 W sur un port, sont certifiées pour le transport aérien et se distinguent par une étanchéité IPX7, pensée pour les activités de plein air comme la randonnée ou la pêche.
Le constructeur élargit aussi son offre avec de nouvelles stations d’énergie portables, conçues pour un usage domestique ou en extérieur, notamment avec des panneaux solaires.
Le modèle M5000-N se positionne comme la solution la plus ambitieuse, avec une capacité de 5,12 kWh, extensible jusqu’à 15,36 kWh. Certifiée IP65, cette station délivre jusqu’à 5 kW en sortie et accepte jusqu’à 10 kW en entrée photovoltaïque, grâce à quatre régulateurs MPPT. Elle repose sur des cellules LFP (lithium fer phosphate) garanties cinq ans et capables de supporter plus de 6 000 cycles de charge.
Cette longévité se retrouve sur les modèles M1200 et M2200, qui offrent respectivement 1 200 W et 2 000 W en sortie, avec une entrée solaire pouvant atteindre 800 W et 1 200 W. Leur capacité est également extensible, jusqu’à 2 060 Wh pour la M1200 et 6 720 Wh pour la M2200, afin de s’adapter à différents besoins d’autonomie.
MARSTEK complète son catalogue avec plusieurs nouvelles batteries externes destinées aux appareils mobiles. Les modèles P265L et P267L proposent des capacités de 10 000 mAh et 20 000 mAh, une charge rapide jusqu’à 22,5 W, un câble intégré et deux ports supplémentaires pour plus de flexibilité.
Pour les usages plus exigeants, la P288D monte jusqu’à 145 W en sortie et peut se recharger à 80 % en seulement une heure. La P281D combine quant à elle une power bank de 20 000 mAh avec un chargeur mural intégré, basé sur la technologie GaN (nitrure de gallium), tandis que la P269D adopte une approche plus mobile avec une fixation magnétique permettant de l’accrocher directement au dos d’un smartphone.
Avec ces annonces, MARSTEK met clairement l’accent sur la durabilité, la polyvalence et l’adaptation aux usages modernes, qu’il s’agisse de mobilité, d’activités de plein air ou d’autonomie énergétique domestique. Une stratégie qui s’inscrit dans un contexte où la gestion de l’énergie devient un enjeu central, aussi bien pour les appareils électroniques du quotidien que pour des besoins plus larges en stockage et en production solaire.
