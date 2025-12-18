Comment utiliser Apple Music dans ChatGPT
Par Laurence - Publié le
Annoncée il y a moins de deux jours, l’intégration d’Apple Music dans ChatGPT est désormais effective. Elle ouvre la porte à une nouvelle façon de découvrir et d’organiser sa musique, en s’appuyant sur le langage naturel et les capacités conversationnelles de l’IA d’OpenAI. Attention toutefois : il ne s’agit pas d’écouter directement Apple Music dans ChatGPT.
Ce que permet (vraiment) l’intégration Apple Music dans ChatGPT
Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, ChatGPT ne devient pas un lecteur Apple Music. Il est impossible de lancer un album ou une playlist complète depuis l’interface d’OpenAI, même si de courts extraits audio peuvent être proposés lorsque des morceaux apparaissent dans la conversation.
En revanche, cette intégration permet aux abonnés Apple Music d’utiliser ChatGPT comme un outil de recherche et de curation avancée. Concrètement, il est désormais possible de demander à l’IA de créer automatiquement des playlists dans Apple Music, ou de retrouver des morceaux, albums et artistes à partir de descriptions approximatives.
ChatGPT se charge alors de tout : de faire le tri, de retrouver les bons morceaux et de les ajouter directement à une playlist Apple Music, sans que l’utilisateur ait à fouiller manuellement le catalogue.
Une nouvelle approche de la découverte musicale
Au-delà de la création de playlists, l’intérêt de cette intégration réside dans la possibilité de découvrir de nouveaux horizons. Grâce au langage naturel, l’utilisateur peut décrire une ambiance, un souvenir ou une référence floue, là où les moteurs de recherche traditionnels montrent vite leurs limites.
Pour Apple, c’est aussi une manière de renforcer la valeur de son service face à la concurrence, en misant sur une curation plus intelligente et personnalisée, sans bouleverser l’écosystème existant.
Comment utiliser Apple Music dans ChatGPT
L’activation est simple, à condition de disposer d’un abonnement Apple Music actif :
1. Rendez-vous sur chatgpt.com/apps ou ouvrez la section Apps dans l'app ChatGPT > Paramètres > Applications > Gérer les applications
2. Sélectionnez Apple Music dans la nouvelle fenêtre
3. Connectez votre compte Apple Music à ChatGPT
Une fois l’opération effectuée, vous pouvez soit commencer vos requêtes par /Apple Music, soit sélectionner l’app Apple Music dans le sélecteur d’applications. Dans certains cas, ChatGPT activera automatiquement Apple Music en fonction du contexte de la demande.