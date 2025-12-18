Ce que permet (vraiment) l’intégration Apple Music dans ChatGPT

Une nouvelle approche de la découverte musicale

Comment utiliser Apple Music dans ChatGPT

Contrairement à ce que certains pourraient imaginer,. Il est impossible de lancer un album ou une playlist complète depuis l’interface d’OpenAI, même si de courts extraits audio peuvent être proposés lorsque des morceaux apparaissent dans la conversation.En revanche,. Concrètement, il est désormais possible de d, oudes morceaux, albums et artistes à partir de descriptions approximatives.: de faire le tri, de retrouver les bons morceaux et de les ajouter directement à une playlist Apple Music, sans que l’utilisateur ait à fouiller manuellement le catalogue.Grâce au langage naturel, l’utilisateur peut décrire une ambiance, un souvenir ou une référence floue, là où les moteurs de recherche traditionnels montrent vite leurs limites.Pour Apple, c’est aussi une manière de renforcer la valeur de son service face à la concurrence, en misant sur une curation plus intelligente et personnalisée, sans bouleverser l’écosystème existant.L’activation est simple, à condition de disposer d’un abonnement Apple Music actif :1. Rendez-vous sur chatgpt.com/apps ou ouvrez la section Apps dans l'app ChatGPT > Paramètres > Applications > Gérer les applications2. Sélectionnez Apple Music dans la nouvelle fenêtre3. Connectez votre compte Apple Music à ChatGPTUne fois l’opération effectuée, vous pouvez soit commencer vos requêtes par /Apple Music, soit sélectionner l’app Apple Music dans le sélecteur d’applications. Dans certains cas, ChatGPT activera automatiquement Apple Music en fonction du contexte de la demande.