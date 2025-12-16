Apple Music arrive dans ChatGPT pour créer des playlists à la voix
Par Vincent Lautier - Publié le
OpenAI vient d'annoncer l'intégration d'Apple Music dans ChatGPT. Bientôt, il sera possible de demander à l'assistant IA de créer des playlists sur Apple Music en langage naturel, comme c'est déjà le cas avec Spotify. Une nouvelle fonctionnalité qui rapproche encore Apple et OpenAI.
L'annonce a été faite par Fidji Simo, directrice des applications chez OpenAI, dans un article publié sur Substack. L'intégration d'Apple Music suivra le même principe que celle de Spotify, déjà disponible dans ChatGPT. Il suffira de lancer une requête du type "Apple Music, crée une playlist pour ma soirée de vendredi" pour que ChatGPT génère automatiquement une sélection musicale adaptée. L'intelligence artificielle pourra aussi retrouver des morceaux à partir de descriptions floues, comme "la bande originale du film avec l'acteur de Uncut Gems qui joue un musicien".
Pour profiter de cette fonctionnalité, il faudra disposer d'un abonnement Apple Music actif. Aucune date de lancement précise n'a été communiquée pour le moment. L'intégration d'Apple Music fait partie d'une vague d'annonces plus large : OpenAI a également dévoilé des partenariats avec Adobe, Airtable, OpenTable, Replit et Salesforce. Ces applications utilisent le nouveau SDK Apps, basé sur le protocole MCP (Model Context Protocol), qui permet aux développeurs de créer des interfaces directement dans ChatGPT.
Cette annonce intervient alors que les liens entre Apple et OpenAI se sont considérablement renforcés ces derniers mois. ChatGPT est désormais intégré à iOS, iPadOS et macOS, avec des protections de confidentialité qui garantissent que les requêtes ne sont pas stockées par OpenAI. Siri peut également solliciter ChatGPT pour certaines tâches. D'ailleurs, l'application ChatGPT a été la plus téléchargée sur l'App Store américain en 2025, devant les réseaux sociaux et les applications essentielles.
L'arrivée d'Apple Music dans ChatGPT confirme que l'IA conversationnelle devient un nouveau mode d'interaction avec nos services du quotidien. Créer une playlist en décrivant simplement l'ambiance souhaitée, c'est quand même plus naturel que de fouiller dans les menus d'une app. Bon par contre, OpenAI annonce beaucoup de partenariats, mais sans calendrier précis. Et pour ceux qui utilisent déjà Spotify avec ChatGPT, la différence risque d'être mince, à part pour les fidèles de l'écosystème Apple que nous sommes. Et sinon, quelqu'un a des nouvelles d'Apple Intelligence ?
