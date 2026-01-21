Powerbeats Fit : des écouteurs parfaits pour tenir ses résolutions sportives en 2026
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Beats attaque 2026 avec une nouvelle publicité pour les Powerbeats Fit, clairement pensée pour coller au calendrier : celui des bonnes résolutions et du retour au sport après les fêtes. La campagne met en scène la coach sportive Kirsty Godso, connue notamment comme Nike Master Trainer et pour entraîner des célébrités. Une manière assez logique pour Beats de continuer à associer sa marque à la performance, à l’entraînement et à la motivation.
Le spot ne mise pas sur le storytelling ou l’humour : ici, aucun dialogue, uniquement l’image et le rythme. On voit Kirsty Godso enfiler ses Powerbeats Fit — que nous avons testés — avant de démarrer une séance de training intense, avec une mise en scène presque minimaliste. Le clip se termine sur une dernière expiration, un regard caméra, puis le nom du produit : Powerbeats Fit et le logo Beats.
Dans la description YouTube, Beats résume la philosophie du spot en une de ces punchlines :
Pour le reste, Beats reste fidèle à sa recette : des athlètes et des performances. Ce n’est pas une surprise : Beats s’appuie depuis longtemps sur des sportifs et des profils très axés sur
Il s'agit ici pour Apple de bien se positionner : janvier, le mois où beaucoup promettent de s’y remettre. Le spot est déjà visible sur YouTube, et il est clairement conçu pour se décliner facilement sur Instagram, TikTok et les formats verticaux.
Les Powerbeats Fit sont une évolution réussie des Beats Fit Pro (2021), avec un format plus compact, un boîtier réduit et surtout un confort nettement amélioré. Et des couleurs très sympathiques qui tranchent avec le blanc des AirPods.
Leur point fort reste la tenue impeccable grâce aux ailettes plus souples, qui permettent de les porter longtemps sans gêne, même en courant ou à vélo. Le son est dynamique et bien équilibré, les appels sont corrects, et les commandes physiques sont un vrai plus en sport, même si l’absence de contrôle du volume directement sur les écouteurs est regrettable.
En revanche, il faut accepter plusieurs compromis : la réduction de bruit active est correcte mais loin du niveau des AirPods Pro 3, il n’y a pas de recharge sans fil, et la puce H1 (au lieu du H2) limite l’accès aux fonctions avancées.
Une pub sans dialogue, centrée sur le travail
Put in the work. (…) showing up, staying consistent, and moving with purpose. Autrement dit : pas de miracle, il faut être là, rester constant, et avancer avec intention.
la discipline et l'entraînementpour vendre ses produits, notamment quand il s’agit de la gamme Powerbeats, plus orientée sport que les AirPods grâce à leur design.
Des écouteurs pour les sportifs !
