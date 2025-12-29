Amazon brade les Powerbeats Pro 2 à -30% : parfaits pour les sportifs !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous désirez vous offrir des écouteurs parfaitement intégrés à l'écosystème Apple mais qui sont plus pratiques que les AirPods pour le sport, les Powerbeats Pro 2 sont un très bon choix, notamment lorsqu'ils sont en promotion comme aujourd'hui.
Les Powerbeats Pro 2 conservent les crochets d’oreille, emblématiques de la gamme, mais avec une silhouette plus fine et plus droite. En outre, le boîtier de charge adopte désormais un port USB-C, en phase avec la transition d’Apple vers ce standard universel déjà adopté sur l’iPhone et d’autres accessoires récents. De nouvelles couleurs sont également disponibles : orange flashy, violet, noir et beige.
Les Powerbeats Pro 2 embarquent plusieurs innovations destinées aux sportifs. Parmi elles, un capteur de fréquence cardiaque permettant de suivre les performances en temps réel et de synchroniser les données avec l’application Santé sur iPhone. Ils sont également compatibles avec certains équipements connectés, comme les tapis de course, pour un suivi plus précis des entraînements.
Côté audio, Apple intègre plusieurs améliorations majeures, comme la réduction active du bruit (ANC) pour une immersion totale, l'audio spatial offrant une expérience sonore en 3D ou encore l'audio adaptatif, ajustant automatiquement le volume et les réglages en fonction de l’environnement.
Bien que conçus pour s’intégrer parfaitement à l’écosystème Apple, les Powerbeats Pro 2 offrent également une meilleure compatibilité avec Android, notamment via Find My Device. Enfin, des améliorations en termes d’autonomie et de qualité sonore sont présentes par rapport à la génération précédente.
Powerbeats Pro 2
Un design plus fin et un boîtier modernisé
En savoir plus
