Beats en mode XXL : et si c’était le moment de changer d’écouteurs ?
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
La marque Beats, propriété d’Apple, n’en finit plus d’aligner les collaborations avec des célébrités pour mettre en avant ses produits audio. Dernier invité en date : Shohei Ohtani, superstar des Los Angeles Dodgers, au cœur d’une campagne photo aussi spectaculaire que décalée.
Imaginée en collaboration avec le photographe Daniel Sannwald, la campagne mise sur un concept simple, mais très efficace : représenter Shohei Ohtani comme une figure immense, dominant plusieurs décors emblématiques de Los Angeles.
Beats décrit cette mise en scène comme une manière d’amplifier la stature du joueur, dans un sens physique, mais aussi symbolique. La ville devient un décor cinématographique où sport et culture se croisent, et où Ohtani incarne une forme d’énergie, d’ambition et de fierté locale.
Là encore on retrouve une incarnation de l'esprit défendu par Beats. En effet, la marque rappelle son ADN très ancré à Los Angeles, entre sport, musique et divertissement. Le joueur, devenu une icône de la MLB, s’intègre parfaitement à ce récit.
Dans les visuels, Shohei Ohtani arbore plusieurs produits récents de la marque, notamment des Beats Studio Pro (le modèle haut de gamme avec ANC), des Powerbeats Pro 2, ou encore des Powerbeats Fit. De quoi renforcer le positionnement performance + lifestyle de Beats, qui continue de miser sur une imagerie très pop et premium.
Dans une déclaration, Shohei Ohtani insiste sur la portée symbolique du projet : Los Angeles est une ville d’énergie, de culture et d’ambition… Une phrase qui colle parfaitement au ton de la campagne, pensée pour être immédiatement reconnaissable — et largement partagée.
Il faut dire que l’athlète est au sommet : Ohtani a remporté quatre titres de MVP en Major League Baseball, dont deux chez les Angels (2021, 2023) et deux chez les Dodgers (2024, 2025), avec au passage deux World Series consécutives pour la franchise. Avec cette campagne, Beats s’offre donc une vitrine XXL, à la fois sportive et culturelle, en s’appuyant sur l’une des figures les plus marquantes du baseball actuel.
Un Ohtani “géant” au-dessus de la ville
Beats revendique ses racines à Los Angeles
Une campagne taillée pour l’ère des réseaux sociaux
