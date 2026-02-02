Grammy Awards 2026 : Apple profite du succès de Kendrick Lamar et Bad Bunny

Qu'en penser ?



En définitive, les Grammy Awards 2026 dressent le portrait d’une industrie musicale à la fois dominée par quelques figures incontournables et profondément transformée par les plateformes, les enjeux politiques et les nouvelles formes de diffusion. Entre Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga et Billie Eilish, la cérémonie consacre autant le succès que l’influence culturelle — un équilibre qui résume assez bien l’année musicale 2025.