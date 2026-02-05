Spotify va vendre des livres papier et synchroniser votre lecture avec un livre audio
Spotify a annoncé deux nouveautés pour ses utilisateurs : la vente de livres physiques via un partenariat avec Bookshop.org, et une fonction appelée Page Match qui permet de passer d'un livre papier à son audiobook sans perdre sa progression. Le tout arrive d'ici le printemps, mais uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni. La France n'est pas encore au programme.
Des livres papier dans une app de streaming
Spotify va permettre d'acheter des livres en version papier directement depuis son application. Pour ça, la plateforme s'associe à Bookshop.org, un site qui redistribue une partie de ses revenus aux librairies indépendantes. En pratique, un bouton apparaîtra sur la page de chaque audiobook pour commander la version physique, et c'est Bookshop.org qui gère les prix, le stock et la livraison. Le lancement est prévu au printemps 2026, et pour l'instant c'est réservé aux abonnés Premium aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aucune date n'a été communiquée pour la France ou le reste de l'Europe.
Page Match, la vraie nouveauté
Page Match. Le principe : vous scannez une page de votre livre papier avec la caméra de votre téléphone, et Spotify retrouve automatiquement le passage correspondant dans l'audiobook. Vous pouvez ainsi passer de la lecture à l'écoute sans chercher où vous en étiez. La technologie utilise l'OCR pour identifier le texte et le faire correspondre au bon timecode. Page Match sera disponible fin février sur iOS et Android, mais uniquement sur les titres en langue anglaise dans un premier temps.
Et pour la France ?
Côté audiobooks, Spotify propose déjà un catalogue en France depuis octobre 2024, avec plus de 15 000 titres en français et 200 000 au total. Les abonnés Premium ont droit à 12 heures d'écoute par mois, avec la possibilité d'acheter 10 heures de plus pour 9,99 euros. Mais les deux nouveautés annoncées aujourd'hui, la vente de livres physiques et Page Match, ne sont hélas pas encore prévues par chez nous. Spotify n'a rien dit sur un éventuel déploiement en Europe continentale.
On en dit quoi ?
L'idée de vendre des livres papier depuis une app de streaming musical, c'est quand même très improbable, mais pourquoi pas. Après tout quand on est un acteur culturel, on peut vouloir que cette même culture vive sur tous les supports, et puis après tout, Amazon aussi vend des livres papier, et du streaming musical. Puis le risque financier est faible, puisque c'est Bookshop.org qui prend en charge toute la logistique, ce qui limite le risque pour Spotify. Page Match est bien plus intéressant : pouvoir passer du papier à l'audio d'un scan de caméra, c'est le genre de fonction qui pourrait convaincre les gros lecteurs de rester sur Spotify plutôt que d'aller voir chez Audible. Dommage que la France soit encore une fois laissée de côté au lancement.