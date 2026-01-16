Spotify augmente encore ses prix aux Etats-Unis, et la France pourrait suivre
Par Vincent Lautier - Publié le
Le service de streaming musical annonce une nouvelle hausse de tarifs outre-Atlantique, la troisième en moins de trois ans. Avec un abonnement individuel désormais à 12,99 dollars, Spotify creuse l'écart avec Apple Music.
Une hausse qui devient une habitude
Spotify vient d'annoncer une augmentation de ses tarifs aux Etats-Unis, en Estonie et en Lettonie. L'abonnement Premium individuel passe de 11,99 à 12,99 dollars par mois. Les formules Duo et Famille prennent 2 dollars supplémentaires, à respectivement 18,99 et 21,99 dollars. Même l'offre étudiante n'est pas épargnée, passant de 5,99 à 6,99 dollars.
La nouvelle tarification entrera en vigueur dès février pour les abonnés existants, qui recevront un mail les prévenant du changement. Pour rappel, Spotify avait conservé son prix historique de 9,99 dollars pendant plus d'une décennie depuis son lancement américain en 2011. Depuis juillet 2023, c'est la troisième hausse consécutive.
Apple Music prend l'avantage tarifaire
Avec ce nouveau tarif à 12,99 dollars, Spotify coûte désormais 2 dollars de plus qu'Apple Music, qui reste figé à 10,99 dollars par mois aux Etats-Unis. Un écart inédit qui pourrait pousser certains abonnés à reconsidérer leur choix. La plateforme suédoise justifie ces augmentations par la nécessité de
refléter la valeur apportéeet de
continuer à innover tout en rémunérant correctement les artistes.
Côté français, pas de hausse annoncée pour le moment. La dernière remonte à juin 2025, quand l'abonnement Premium était passé à 12,14 euros par mois. Une augmentation que Spotify avait alors attribuée à la taxe française sur les plateformes de streaming, même si le lien direct restait discutable.
Mais jusqu'à quand ?
Historiquement, une hausse aux Etats-Unis précède souvent des ajustements sur les autres marchés quelques mois plus tard. Les analystes de JPMorgan estiment qu'un dollar supplémentaire sur l'abonnement individuel pourrait rapporter 500 millions de dollars annuels à Spotify. Difficile d'imaginer que l'entreprise se prive de cette manne sur ses autres marchés clés, comme par chez nous.
A noter que Spotify est déjà le service de streaming musical le plus cher en France, devant Deezer et Apple Music. Une position qui ne devrait pas s'arranger si une nouvelle hausse venait à être confirmée dans les prochains mois.
On en dit quoi ?
C'est quand même la troisième augmentation en moins de trois ans pour les abonnés américains. On peut comprendre que les labels poussent pour des prix alignés sur l'inflation, et que Spotify cherche une rentabilité durable. Mais bon, voir le service passer de 9,99 à 12,99 dollars en deux ans et demi, ça commence à faire beaucoup. Le plus surprenant reste peut-être qu'Apple Music n'ait pas bougé ses tarifs depuis un moment. On attend donc la prochaine hausse en France ?