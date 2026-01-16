Spotify augmente encore ses prix aux Etats-Unis, et la France pourrait suivre

On en dit quoi ?



C'est quand même la troisième augmentation en moins de trois ans pour les abonnés américains. On peut comprendre que les labels poussent pour des prix alignés sur l'inflation, et que Spotify cherche une rentabilité durable. Mais bon, voir le service passer de 9,99 à 12,99 dollars en deux ans et demi, ça commence à faire beaucoup. Le plus surprenant reste peut-être qu'Apple Music n'ait pas bougé ses tarifs depuis un moment. On attend donc la prochaine hausse en France ?