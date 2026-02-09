Et si les AirPods Pro pouvaient “voir” ce qui nous entoure ?

Des AirPods capables de « voir » leur environnement

voir autour de l’utilisateur

Un élément de plus pour l’écosystème spatial d’Apple

Un modèle haut de gamme, pas forcément un remplacement

Qu'en penser ?



Si ces écouteurs voient bien le jour, leur lancement interviendrait probablement au second semestre, Apple présentant traditionnellement ses nouveaux AirPods lors de l’événement iPhone de septembre. Mais la question est de savoir s’il s’agira d’AirPods Pro 4 à part entière ou d’une déclinaison premium intermédiaire dans la gamme. Quoi qu’il en soit, l’intégration de caméras dans des écouteurs sans fil marquerait un tournant important : celui d’AirPods qui ne se contentent plus d’écouter, mais qui commencent aussi à percevoir le monde.

À l’origine de cette rumeur, leKosutami —aussi collectionneur de prototypes. Dans une publication récente sur X, il affirme que).Cette information rejoint les déclarations antérieures de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui évoquait dès 2024 l’intégration d’au moins uneinfrarouge miniature dans les AirPods Pro attendus pour 2026. Selon lui, ces capteurs permettraient notamment de, mais aussi d’lorsqu’ils sont utilisés en complément d’un casque Vision Pro.L’objectif serait clair :, les mouvements de l’utilisateur et d’autres appareils Apple. Grâce aux caméras infrarouges, les écouteurs pourraient adapter le rendu sonore en fonction de ce que regarde ou fait l’utilisateur, ou encore servir d’interface de contrôle sans contact.Ce positionnement irait bien au-delà de l’audio pur,, un domaine dans lequel Apple investit massivement depuis le lancement de Vision Pro.Autre point intéressant :D’après le leaker chinois Instant Digital, il s’agirait plutôt d’une. Les deux modèles cohabiteraient alors dans la gamme, à l’image de ce qu’Apple propose déjà avec les AirPods 4 déclinés en deux versions.à 249 dollars, ce qui tranche avec les rumeurs précédentes évoquant une hausse tarifaire. Une hypothèse crédible, Apple ayant déjà l’habitude de segmenter son offre sans forcément augmenter les prix de base.