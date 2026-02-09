Et si les AirPods Pro pouvaient “voir” ce qui nous entoure ?
Apple préparerait une évolution majeure de ses écouteurs haut de gamme. Selon plusieurs sources bien informées de la chaîne d’approvisionnement, la prochaine génération d’AirPods Pro pourrait intégrer… des caméras. Une idée qui peut surprendre, mais qui s’inscrit dans la stratégie plus large d'Apple autour de l’audio spatial, de la réalité mixte et des interfaces gestuelles.
À l’origine de cette rumeur, le leaker Kosutami —aussi collectionneur de prototypes. Dans une publication récente sur X, il affirme que les futurs AirPods Pro seront capables de
Cette information rejoint les déclarations antérieures de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui évoquait dès 2024 l’intégration d’au moins une caméra infrarouge miniature dans les AirPods Pro attendus pour 2026. Selon lui, ces capteurs permettraient notamment de reconnaître des gestes de la main, mais aussi d’améliorer l’audio spatial lorsqu’ils sont utilisés en complément d’un casque Vision Pro.
L’objectif serait clair : faire des AirPods un véritable périphérique contextuel, capable d’interagir avec l’espace, les mouvements de l’utilisateur et d’autres appareils Apple. Grâce aux caméras infrarouges, les écouteurs pourraient adapter le rendu sonore en fonction de ce que regarde ou fait l’utilisateur, ou encore servir d’interface de contrôle sans contact.
Ce positionnement irait bien au-delà de l’audio pur, transformant les AirPods en capteurs portables au service de l’informatique spatiale, un domaine dans lequel Apple investit massivement depuis le lancement de Vision Pro.
Autre point intéressant : ces AirPods Pro Ultra ne remplaceraient pas forcément le modèle actuel. D’après le leaker chinois Instant Digital, il s’agirait plutôt d’une version plus haut de gamme des AirPods Pro 3, lancés en 2025. Les deux modèles cohabiteraient alors dans la gamme, à l’image de ce qu’Apple propose déjà avec les AirPods 4 déclinés en deux versions.
Kosutami avance même un prix inchangé à 249 dollars, ce qui tranche avec les rumeurs précédentes évoquant une hausse tarifaire. Une hypothèse crédible, Apple ayant déjà l’habitude de segmenter son offre sans forcément augmenter les prix de base.
Si ces écouteurs voient bien le jour, leur lancement interviendrait probablement au second semestre, Apple présentant traditionnellement ses nouveaux AirPods lors de l’événement iPhone de septembre. Mais la question est de savoir s’il s’agira d’AirPods Pro 4 à part entière ou d’une déclinaison premium intermédiaire dans la gamme. Quoi qu’il en soit, l’intégration de caméras dans des écouteurs sans fil marquerait un tournant important : celui d’AirPods qui ne se contentent plus d’écouter, mais qui commencent aussi à percevoir le monde.
voir autour de l’utilisateur, grâce à des capteurs IR intégrées directement dans chaque écouteur (ndlr : il ne s’agirait pas de caméras classiques destinées à la capture d’images, mais de capteurs discrets utilisés pour analyser l’environnement immédiat).
Un élément de plus pour l’écosystème spatial d’Apple
