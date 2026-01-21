Des AirPods Pro "Ultra" en approche (et encore plus chers...)
Par Laurence - Publié le
Apple s’apprêterait à bousculer sa gamme audio en 2026. Selon plusieurs rumeurs insistantes, la firme de Cupertino ne se contenterait pas de rafraîchir ses écouteurs phares, mais lancerait une déclinaison premium —Ultra— des AirPods Pro 3. Cette nouvelle version viendrait chapeauter la gamme actuelle, créant ainsi une segmentation inédite dans le catalogue audio de la Pomme.
En septembre 2025, l’analyste Ming-Chi Kuo indiquait qu’Apple préparait une révision des AirPods Pro pour 2026, malgré un cycle produit normalement plus long (environ trois ans). Le leaker chinois Instant Digital est venu ajouter un détail intéressant : ces AirPods Pro 2026 ne seraient pas une nouvelle génération à part entière, mais plutôt une variante plus haut de gamme des AirPods Pro 3.
Dans les faits, Apple vendrait deux versions en parallèle, un peu comme elle le fait déjà avec les AirPods 4 (deux niveaux de prix). La logique serait d’élargir l’offre sans renoncer au modèle standard, plus accessible. Aujourd’hui, la gamme AirPods s’étend des modèles à 180 euros à AirPods Max à 580 euros. Entre des AirPods Pro 3 et le casque haut de gamme, il reste justement une possibilité pour un produit Pro+.
Selon ces rumeurs, ces AirPods seraient équipés de capteurs infrarouges, qui permettraient de reconnaître des gestes, et surtout d'améliorer l’expérience d’audio spatial en combinaison avec le Vision Pro — typiquement pour mieux comprendre les mouvements de l’utilisateur et adapter le rendu sonore.
Instant Digital avance même l’idée qu’Apple pourrait aller plus loin : délaisser les capteurs de pression actuels au profit d’une interface largement gestuelle. Ces derniers permettraient une reconnaissance gestuelle avancée et une immersion accrue en audio spatial, notamment en synergie avec le Vision Pro.
Enfin, Mark Gurman (Bloomberg) évoque l'arrivée d'une nouvelle génération de puce audio, à savoir une H3. Pour rappel, les AirPods Pro 3 lancés en 2025 ont conservé la puce H2 déjà présente sur les AirPods Pro 2. Cette variante haut de gamme servirait donc de vitrine technologique : le combo H3 + IR justifierait alors un positionnement tarifaire plus élevé.
Pour le calendrier, rien n’est gravé dans le marbre, mais Apple annonce traditionnellement ses nouveaux AirPods au second semestre, souvent lors de la keynote iPhone de septembre. Les AirPods, AirPods Pro 2, leur révision USB-C, mais aussi AirPods 4 et AirPods Pro 3 ont tous été présentés à cette occasion. Si Apple doit introduire une version premium des AirPods Pro 3, c’est très probablement là qu’elle le fera.
Cette stratégie marquerait un vrai changement de philosophie. À l'instar de l'iPhone (Pro / Pro Max) ou des puces Apple Silicon (Pro / Max / Ultra), Cupertino segmente désormais ses accessoires. Après avoir divisé les AirPods 4 en deux modèles, Apple semble prête à tester la résistance du portefeuille des utilisateurs sur le segment des intra-auriculaires. Reste à savoir si les nouveautés techniques suffiront à convaincre les clients de repasser à la caisse.
Pas une “nouvelle génération”… mais un modèle plus cher
En septembre 2025, l’analyste Ming-Chi Kuo indiquait qu’Apple préparait une révision des AirPods Pro pour 2026, malgré un cycle produit normalement plus long (environ trois ans). Le leaker chinois Instant Digital est venu ajouter un détail intéressant : ces AirPods Pro 2026 ne seraient pas une nouvelle génération à part entière, mais plutôt une variante plus haut de gamme des AirPods Pro 3.
Dans les faits, Apple vendrait deux versions en parallèle, un peu comme elle le fait déjà avec les AirPods 4 (deux niveaux de prix). La logique serait d’élargir l’offre sans renoncer au modèle standard, plus accessible. Aujourd’hui, la gamme AirPods s’étend des modèles à 180 euros à AirPods Max à 580 euros. Entre des AirPods Pro 3 et le casque haut de gamme, il reste justement une possibilité pour un produit Pro+.
Capteurs infrarouges et contrôle gestuel, puce H3
Selon ces rumeurs, ces AirPods seraient équipés de capteurs infrarouges, qui permettraient de reconnaître des gestes, et surtout d'améliorer l’expérience d’audio spatial en combinaison avec le Vision Pro — typiquement pour mieux comprendre les mouvements de l’utilisateur et adapter le rendu sonore.
Instant Digital avance même l’idée qu’Apple pourrait aller plus loin : délaisser les capteurs de pression actuels au profit d’une interface largement gestuelle. Ces derniers permettraient une reconnaissance gestuelle avancée et une immersion accrue en audio spatial, notamment en synergie avec le Vision Pro.
Enfin, Mark Gurman (Bloomberg) évoque l'arrivée d'une nouvelle génération de puce audio, à savoir une H3. Pour rappel, les AirPods Pro 3 lancés en 2025 ont conservé la puce H2 déjà présente sur les AirPods Pro 2. Cette variante haut de gamme servirait donc de vitrine technologique : le combo H3 + IR justifierait alors un positionnement tarifaire plus élevé.
Une annonce probable au second semestre (avec les iPhone)
Pour le calendrier, rien n’est gravé dans le marbre, mais Apple annonce traditionnellement ses nouveaux AirPods au second semestre, souvent lors de la keynote iPhone de septembre. Les AirPods, AirPods Pro 2, leur révision USB-C, mais aussi AirPods 4 et AirPods Pro 3 ont tous été présentés à cette occasion. Si Apple doit introduire une version premium des AirPods Pro 3, c’est très probablement là qu’elle le fera.
Qu'en penser ?
Cette stratégie marquerait un vrai changement de philosophie. À l'instar de l'iPhone (Pro / Pro Max) ou des puces Apple Silicon (Pro / Max / Ultra), Cupertino segmente désormais ses accessoires. Après avoir divisé les AirPods 4 en deux modèles, Apple semble prête à tester la résistance du portefeuille des utilisateurs sur le segment des intra-auriculaires. Reste à savoir si les nouveautés techniques suffiront à convaincre les clients de repasser à la caisse.