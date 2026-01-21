Des AirPods Pro "Ultra" en approche (et encore plus chers...)

Qu'en penser ?



Cette stratégie marquerait un vrai changement de philosophie. À l'instar de l'iPhone (Pro / Pro Max) ou des puces Apple Silicon (Pro / Max / Ultra), Cupertino segmente désormais ses accessoires. Après avoir divisé les AirPods 4 en deux modèles, Apple semble prête à tester la résistance du portefeuille des utilisateurs sur le segment des intra-auriculaires. Reste à savoir si les nouveautés techniques suffiront à convaincre les clients de repasser à la caisse.