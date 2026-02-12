L'incroyable deal de Britney Spears : pourquoi a-t-elle vendu toutes ses chansons ?

Qu'en penser ?



L’acquisition du catalogue de Britney Spears renforce la position de Primary Wave dans la gestion de droits musicaux à forte valeur commerciale. Dans un contexte où la musique devient un actif financier stratégique, ces opérations illustrent la transformation de l’industrie en un marché dominé par les catalogues et la monétisation à long terme.



Avec cette transaction, la Princesse de la pop rejoint ainsi le cercle très fermé des artistes ayant monétisé leur héritage musical à un niveau record, confirmant la valeur durable de son influence dans la culture pop mondiale.