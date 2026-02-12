L'incroyable deal de Britney Spears : pourquoi a-t-elle vendu toutes ses chansons ?
La chanteuse Britney Spears vient de conclure un accord majeur dans l’industrie musicale en cédant sa part de propriété sur son vaste catalogue de chansons à l’éditeur musical Primary Wave. Une opération qualifiée de « landmark deal » par plusieurs sources, dont le montant exact n’a pas été dévoilé mais qui pourrait atteindre près de 200 millions de dollars.
Selon des documents juridiques révélés par TMZ, l’accord a été signé le 30 décembre dernier. La star de la pop aurait cédé les droits sur une grande partie de ses titres les plus emblématiques, dont évidemment …Baby One More Time, Oops!… I Did It Again, Toxic, I’m a Slave 4 U...
Ce catalogue représente plus de deux décennies de succès commerciaux et constitue l’un des répertoires les plus rentables de la pop moderne. Si les détails financiers précis restent confidentiels, des sources proches du dossier évoquent un montant comparable à l’accord signé par Justin Bieber en 2023 pour la vente de son propre catalogue, estimé autour de 200 millions de dollars. D’après ces mêmes sources, Britney Spears se dit satisfaite de cette opération et aurait célébré l’événement en passant du temps avec ses enfants.
Cette transaction s’inscrit dans une évolution majeure du secteur musical. Depuis plusieurs années, de nombreux artistes de premier plan choisissent de vendre leurs catalogues à des fonds d’investissement ou à des sociétés d’édition, profitant de valorisations record alimentées par l’essor du streaming (mais aussi avec les réseaux sociaux et l'IA).
Parmi les artistes ayant déjà franchi le pas figurent notamment Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, Neil Young, Sting, Phil Collins, Stevie Nicks. Primary Wave s’est d’ailleurs déjà illustré sur ce marché en rachetant en 2020 80 % du catalogue de Stevie Nicks, alors valorisé autour de 100 millions de dollars.
Pour les artistes, ces ventes offrent une source immédiate de liquidités et une meilleure gestion patrimoniale. Pour les acquéreurs, elles constituent un investissement stratégique dans des œuvres générant des revenus réguliers grâce aux plateformes de streaming, aux licences ou encore à la publicité.
L’acquisition du catalogue de Britney Spears renforce la position de Primary Wave dans la gestion de droits musicaux à forte valeur commerciale. Dans un contexte où la musique devient un actif financier stratégique, ces opérations illustrent la transformation de l’industrie en un marché dominé par les catalogues et la monétisation à long terme.
Avec cette transaction, la Princesse de la pop rejoint ainsi le cercle très fermé des artistes ayant monétisé leur héritage musical à un niveau record, confirmant la valeur durable de son influence dans la culture pop mondiale.
Un catalogue emblématique désormais entre de nouvelles mains
