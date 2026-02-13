Amazon brade l'enceinte Bose SoundLink Flex à -23% : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous nous lisez régulièrement, vous savez que j’ai un petit faible pour les produits qui font bien leur job sans en faire des tonnes. La première SoundLink Flex était déjà une référence pour sa robustesse et son son étonnamment riche pour sa taille. Mais voilà, le monde de l’audio bouge vite, et Bose a renouvelé sa petite championne avec une deuxième génération qui corrige exactement ce qu’il fallait.
Au premier coup d'œil, difficile de voir la différence. On retrouve ce design en galet siliconé, ultra-agréable en main, et cette grille en acier thermolaqué qui ne craint ni les rayures ni les chutes. Mais regardez de plus près : un nouveau bouton personnalisable fait son apparition (le bouton Raccourci), permettant de configurer une action rapide via l'application.
L'enceinte conserve bien sûr son ADN de baroudeuse : elle est certifiée IP67. Pour les distraits, cela signifie qu'elle ne craint ni la poussière, ni le sable, et qu'elle peut même piquer une tête dans la piscine (elle flotte !). C'est l'accessoire idéal à glisser dans un sac à dos ou à accrocher à son vélo grâce à sa boucle en tissu.
C’était le gros reproche que l’on pouvait faire à la première version : un son Bose imposé, avec ses basses flatteuses mais parfois envahissantes. Cette nouvelle génération change la donne. Elle intègre désormais un égaliseur réglable via l'application Bose. Vous pouvez enfin ajuster les basses, les médiums et les aigus selon vos goûts ou le type de musique que vous écoutez.
Sous le capot, la technologie PositionIQ est toujours là. C'est assez magique : l'enceinte détecte si elle est posée à plat, debout ou suspendue, et optimise le rendu sonore en temps réel. Côté codecs, on passe à la vitesse supérieure avec le support de l’aptX Adaptive, offrant une meilleure qualité audio et moins de latence pour ceux qui l'utilisent avec des appareils compatibles.
Bose a aussi mis à jour le Bluetooth qui passe en version 5.3. C'est plus stable, et cela permet surtout le jumelage simplifié avec une autre enceinte pour créer une paire stéréo ou passer en Mode Soirée. Pour les utilisateurs d'Apple, c'est toujours aussi simple, même si on aurait aimé voir débarquer l'AirPlay 2 (un peu gourmand pour ce format, certes).
Côté batterie, on reste sur du classique mais efficace avec 12 heures d’autonomie. C’est largement suffisant pour une grosse journée de randonnée ou une soirée au bord du feu. La recharge se fait toujours via un port USB-C (le câble est fourni, mais pas le chargeur, comme d'habitude maintenant).
Bose SoundLink Flex 2ème Gen
Une finition exemplaire
Connectivité et autonomie
