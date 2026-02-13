Amazon brade l'enceinte Bose SoundLink Flex à -23% : profitez du meilleur prix !

Bose SoundLink Flex 2ème Gen

Une finition exemplaire

Connectivité et autonomie

Au premier coup d'œil, difficile de voir la différence. On retrouve, et cette grille en acier thermolaqué qui ne craint ni les rayures ni les chutes. Mais regardez de plus près : un nouveau bouton personnalisable fait son apparition (le bouton Raccourci), permettant de configurer une action rapide via l'application.L'enceinte conserve bien sûr son ADN de baroudeuse :. Pour les distraits, cela signifie qu'elle ne craint ni la poussière, ni le sable, et qu'elle peut même piquer une tête dans la piscine (elle flotte !). C'est l'accessoire idéal à glisser dans un sac à dos ou à accrocher à son vélo grâce à sa boucle en tissu.C’était le gros reproche que l’on pouvait faire à la première version : un son Bose imposé, avec ses basses flatteuses mais parfois envahissantes. Cette nouvelle génération change la donne. Elle intègre désormais. Vous pouvez enfin ajuster les basses, les médiums et les aigus selon vos goûts ou le type de musique que vous écoutez.Sous le capot, la technologie PositionIQ est toujours là. C'est assez magique :. Côté codecs, on passe à la vitesse supérieure avec le support de l’aptX Adaptive, offrant une meilleure qualité audio et moins de latence pour ceux qui l'utilisent avec des appareils compatibles.Bose a aussi. C'est plus stable, et cela permet surtout le jumelage simplifié avec une autre enceinte pour créer une paire stéréo ou passer en Mode Soirée. Pour les utilisateurs d'Apple, c'est toujours aussi simple, même si on aurait aimé voir débarquer l'AirPlay 2 (un peu gourmand pour ce format, certes).Côté batterie, on reste sur. C’est largement suffisant pour une grosse journée de randonnée ou une soirée au bord du feu. La recharge se fait toujours via un port USB-C (le câble est fourni, mais pas le chargeur, comme d'habitude maintenant).