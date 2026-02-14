La dernière enceinte Beats Pill en promo à -24% : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
La nouvelle génération d'enceinte Bluetooth Beats Pill est actuellement proposée en promotion à un tarif nettement plus intéressant.
Pour rappel, la dernière mouture de l'enceinte Bluetooth de Beats, la Pill+, a été lancée en 2015 puis retirée du catalogue en 2022, avant de revenir sporadiquement sous la forme de collaborations comme avec le fabricant de vêtements Stüssy et Book Projects, la firme de la star de la NBA Devin Booker. Beats a donc pris son temps avant de dévoiler cette version 2024 revue de fond en comble. Pour ce lancement, Beats a d'ailleurs misé sur le retour d'un personnage fictif pour faire la promotion de sa nouvelle enceinte !
Le constructeur étrenne avec cette nouvelle Pill 2024 un nouveau haut-parleur
L'enceinte dispose d'un port USB-C pour la recharge qui pourra également servir à faire le plein d'un autre appareil et à profiter de l'audio sans perte en filaire (il ne sera pas possible de profiter du couplage stéréo en filaire). Les haut-parleurs sont légèrement inclinés afin d'améliorer le positionnement par rapport à l'auditeur et l'enceinte est certifiée IP67 afin de l'emmener sans crainte à la plage ou à la piscine.
La Beats Pill, dont vous pouvez retrouver notre test, embarque un microphone pour les appels et les assistants vocaux, du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC et AAC, se connecte facilement sur les périphériques Apple comme Android et prend en charge les services de localisation des deux écosystèmes, dispose de boutons pour les différents contrôles ainsi que d'une dragonne et offre une autonomie atteignant 24 heures.
Beats Pill 2024 à 129€ !
racetrack(de forme ovale rappelant les circuits de courses automobiles américaines) avec une membrane renforcée et un aimant de plus gros volume garantissant selon Beats un bien meilleur rendu et la capacité de jouer à fort volume en réduisant la distorsion (le boomer déplace 90% plus d'air que la génération précédente, et permet à l'enceinte de se passer de radiateur passif), ainsi qu'un nouveau tweeter. Cette configuration implique donc un rendu monophonique, mais il sera possible de coupler deux Beats Pill pour obtenir de la stéréo (un mode
Amplificationen double mono est également de la partie une fois les deux enceintes couplées).
24 heures d'autonomie
