Le Beats Pill Dude est de retour !

Le retour de Beats Pill Dude

avec le casque Beats Solo 4 (le gamme la plus vendue de son catalogue), les écouteurs Solo Buds (les premiers à intégrer la gamme Solo et qui se distinguent avec une autonomie de 18h et l'absence de batterie au sein du boitier), ou encore l'enceinte Pill., ce petit personnage qui incarne littéralement l'enceinte, et qui avait été mis en avant pour les générations précédentes.Le personnage qui fait son come-back avait à l'époquej (voir vidéo ci-dessus). Le succès avait été au rendez-vous et Apple avait même commercialisé un support pour l'enceinte reprenant le petit personnage.Le Beats Pill Dude est doncafin faire la promotion de la nouvelle génération de l'enceinte. Reste à savoir si le sauce prendra à nouveau au point de pousser Apple à proposer à nouveau le personnage sous la forme d'un support dédié.Pour le retour de la Beats Pill au catalogue, la firme a fait les choses en grand et proposeavec un nouveau haut-parleur(de forme ovale rappelant les circuits de courses automobiles américaines) avec une membrane renforcée et un aimant de plus gros volume garantissant selon Beats(le boomer déplace 90% plus d'air que la génération précédente, et permet à l'enceinte de se passer de radiateur passif), ainsi qu'un nouveau tweeter.Il sera possible de(un modeen double mono est également de la partie une fois les deux enceintes couplées) et l'enceinte dispose(il ne sera pas possible de profiter du couplage stéréo en filaire). Les haut-parleurs sont légèrement inclinés afin d'améliorer le positionnement par rapport à l'auditeur et l'enceinte est certifiée IP67 afin de l'emmener sans crainte à la plage ou à la piscine.La Beats Pill 2024 embarque un microphone pour les appels et les assistants vocaux,, se connecte facilement sur les périphériques Apple comme Android et, dispose de boutons pour les différents contrôles ainsi que d'une dragonne et offre(rouge, noir et champagne)