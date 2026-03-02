Soundcore Space 2 : le casque Bluetooth à l'autonomie interminable
Par Vincent Lautier - Publié le
Anker a profité du MWC 2026 à Barcelone pour dévoiler le Space 2, successeur du populaire Space One. Ce casque sans fil avec réduction de bruit active est affiché à 129,99 euros et promet jusqu'à 70 heures d'autonomie sans ANC, du Bluetooth 6.1, le codec LDAC et un confort entièrement revu. Lancement prévu le 21 avril. De quoi, peut-être, bousculer Sony et Bose sur l'entrée de gamme.
Le Space 2 prend donc la suite du Soundcore Space One. L'autonomie passe à 50 heures avec la réduction de bruit active, et monte même à 70 heures quand on la désactive. Pour rappel, le Space One plafonnait à 40 heures avec ANC. Et si vous êtes du genre pressé, cinq minutes de charge suffisent pour récupérer quatre heures d'écoute. Côté réduction de bruit, Anker a opté pour un système à quatre étages qui s'adapte automatiquement à l'environnement. La marque promet une efficacité renforcée sur les basses fréquences, ce qui veut dire les bruits de moteur d'avion, de bus ou de train. Pour les voyageurs, c'est quand même un argument de poids.
Côté technique, le Space 2 est équipé de Bluetooth 6.1, le codec LDAC permet de diffuser de l'audio haute résolution en 24 bits/96 kHz. La fonction HearID 3.0 est aussi de la partie : elle analyse votre audition et ajuste les fréquences en conséquence. Trois micros avec réduction de bruit par IA se chargent des appels. Le casque dispose aussi d'une prise jack 3,5 mm pour le filaire, et d'un capteur qui met la musique en pause quand vous le retirez.
Le Soundcore Space 2 sera disponible à partir du 21 avril sur Amazon et sur le site de Soundcore, à 129,99 euros. C'est environ 30 euros de plus que le Space One à son lancement, mais l'écart se justifie par les progrès en autonomie et en connectivité. Trois coloris sont prévus : blanc lin, noir jet et vert d'eau. Le rembourrage en mousse à mémoire de forme a été testé sur 2 000 profils de têtes différents, histoire de couvrir un maximum de morphologies.
Le Space 2 coche quasiment toutes les cases qu'on attend d'un bon casque à ce prix : autonomie énorme, ANC adaptatif, codec haute résolution et Bluetooth dernière génération. On verra si la qualité audio et l'ANC tiennent leurs promesses une fois le casque sur les oreilles, mais sur le papier, les Sony et Bose d'entrée de gamme ont du souci à se faire.
Une grosse autonomie et un ANC repensé
Le Space 2 prend donc la suite du Soundcore Space One. L'autonomie passe à 50 heures avec la réduction de bruit active, et monte même à 70 heures quand on la désactive. Pour rappel, le Space One plafonnait à 40 heures avec ANC. Et si vous êtes du genre pressé, cinq minutes de charge suffisent pour récupérer quatre heures d'écoute. Côté réduction de bruit, Anker a opté pour un système à quatre étages qui s'adapte automatiquement à l'environnement. La marque promet une efficacité renforcée sur les basses fréquences, ce qui veut dire les bruits de moteur d'avion, de bus ou de train. Pour les voyageurs, c'est quand même un argument de poids.
Du Bluetooth 6.1 et du LDAC au programme
Côté technique, le Space 2 est équipé de Bluetooth 6.1, le codec LDAC permet de diffuser de l'audio haute résolution en 24 bits/96 kHz. La fonction HearID 3.0 est aussi de la partie : elle analyse votre audition et ajuste les fréquences en conséquence. Trois micros avec réduction de bruit par IA se chargent des appels. Le casque dispose aussi d'une prise jack 3,5 mm pour le filaire, et d'un capteur qui met la musique en pause quand vous le retirez.
129,99 euros, le prix à battre
Le Soundcore Space 2 sera disponible à partir du 21 avril sur Amazon et sur le site de Soundcore, à 129,99 euros. C'est environ 30 euros de plus que le Space One à son lancement, mais l'écart se justifie par les progrès en autonomie et en connectivité. Trois coloris sont prévus : blanc lin, noir jet et vert d'eau. Le rembourrage en mousse à mémoire de forme a été testé sur 2 000 profils de têtes différents, histoire de couvrir un maximum de morphologies.
On en dit quoi ?
Le Space 2 coche quasiment toutes les cases qu'on attend d'un bon casque à ce prix : autonomie énorme, ANC adaptatif, codec haute résolution et Bluetooth dernière génération. On verra si la qualité audio et l'ANC tiennent leurs promesses une fois le casque sur les oreilles, mais sur le papier, les Sony et Bose d'entrée de gamme ont du souci à se faire.