Substances toxiques dans nos casques : une étude épingle 81 modèles, dont les AirPods
Par Vincent Lautier - Publié le
Une étude menée dans cinq pays d'Europe a passé au crible 81 modèles de casques et d'écouteurs vendus dans le commerce. Résultat : 100 % des produits testés contiennent des substances chimiques dangereuses pour la santé, dont du bisphénol A détecté dans 98 % des échantillons. AirPods Pro 2, AirPods Max, Sony WH-1000XM5, aucune marque n'est épargnée.
L'étude a été menée dans le cadre du projet ToxFREE LIFE for All, financé par l'Union européenne, avec l'ONG tchèque Arnika aux commandes. Cinq pays ont participé : République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie et Autriche. Les modèles analysés vont du haut de gamme aux produits vendus sur Shein ou Temu. Et tous, sans exception, contiennent des substances classées comme dangereuses.
Du bisphénol A (BPA) a été retrouvé dans 98 % des échantillons, du bisphénol S (BPS) dans plus de 75 %. Les chercheurs ont aussi mis en évidence des phtalates, des retardateurs de flamme bromés, des paraffines chlorées et des PFAS, ces fameux polluants « éternels ».
Côté marques, on retrouve dans le lot les AirPods Pro 2, les AirPods Max et les Beats Solo 4 pour Apple. Sony est là avec les WH-1000XM5 et les WF-1000XM5, Marshall avec les Major V et les Motif II ANC. Bose, Samsung, Sennheiser et Panasonic figurent aussi dans la liste. La concentration de BPA la plus élevée atteint 351 mg/kg, alors que la limite proposée par l'Agence européenne des produits chimiques est de 10 mg/kg. Le détail des résultats par marque n'a pas été rendu public, impossible donc de savoir pour le moment quel modèle se retrouve avec les pires taux.
Le BPA est un perturbateur endocrinien qui imite l'action des œstrogènes dans l'organisme. Il est associé à des risques de cancer, de troubles du développement neurologique, de puberté précoce et de problèmes de reproduction. Sauf que ces substances ne restent pas sagement dans le plastique : elles peuvent migrer vers la peau, et la chaleur ou la transpiration accélèrent le transfert. Faire du sport avec des écouteurs dans les oreilles, c'est s'exposer un peu plus. Selon Karolina Brabcova, experte chimiste chez Arnika, ces produits chimiques ne sont pas de simples additifs et peuvent bel et bien passer du casque au corps humain.
C'est clairement pas génial de se dire que vos AirPods Pro ou votre casque Sony préféré contient un mélange de substances problématiques. L'étude précise que certains modèles ne contiennent que des traces, et tous ne sont pas logés à la même enseigne. On aurait donc bien aimé avoir le classement exact par modèle, histoire de savoir si nos AirPods sont dans le rouge ou dans le vert.
81 modèles passés au crible
Apple, Sony, Bose : tout le monde est concerné
Le PBA pose problème
On en dit quoi ?
