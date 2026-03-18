Sonos veut toujours faire des casques, mais pas d'audio embarqué en voiture

On en dit quoi ?



C'est une situation délicate. Sonos veut continuer dans les casques alors que le premier essai n'a pas fonctionné, malgré un bon produit. La marque lâche aussi la voiture alors qu'Audi avait déjà signé. On comprend la logique de Conrad : mieux vaut se concentrer sur ce qu'on maîtrise plutôt que de se disperser. Bon par contre, quand on voit l'état de la marque après le fiasco de l'app et les licenciements massifs, on se demande si le casque est vraiment la priorité numéro un.