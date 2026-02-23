Mac mini M4 et M4 Pro en promotion : le meilleur rapport qualité-prix d'Apple !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec le Mac mini M4, Apple a réussi un coup de maître en proposant une excellente petite machine capable satisfaire de nombreux utilisateurs, y compris professionnels, le tout à un tarif accessible. Des promotions permettent aujourd'hui de s'offrir ce petit bijou à un tarif encore plus doux.
Le Mac mini M4, dont vous pouvez retrouver notre test complet, a été lancé en novembre 2024. Ce nouveau Mac mini permet de profiter de la puissance de la puce M4 dans un format ultra compact, le tout avec une machine réellement silencieuse.
Le Mac mini 2024 embarque les dernières innovations d’Apple en matière de processeur avec les puces M4 et M4 Pro, offrant respectivement une augmentation de 1,8 fois et de 2,2 fois des performances CPU et GPU par rapport au modèle M1. Le modèle M4 Pro permet quant à lui de réaliser des tâches complexes grâce à ses 14 cœurs (10 de performance et 4 d’efficacité) et un GPU de 20 cœurs, doublant les capacités graphiques du M4. Celle-ci prend en charge jusqu’à 64 Go de RAM (32 Go pour le M4 classique).
À l'avant de l'appareil, Apple propose une paire de ports USB-C ainsi qu’une prise audio, pratique pour un connecter un casque, beaucoup moins pour y connecter des enceintes de manière permanente. Le Mac mini M4 Pro intègre aussi le Thunderbolt 5, permettant des transferts de données jusqu’à 120 Gb/s, et supportant jusqu’à trois écrans 6K simultanément. Le Mac mini M4 et sa variante M4 Pro permettent ainsi à ceux qui préfèrent travailler sur l'écran externe de leur choix de s'offrir un Mac de bureau compact, performant et silencieux. Ainsi, et malgré son petit format, le Mac mini M4/M4 Pro est un très grand Mac !
Mac mini M4
Une machine très capable
