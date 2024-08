Nouvelle déception pour l'application Sonos

Pas de retour en arrière possible !

Un déploiement anticipé catastrophique

Maitrisant désormais l'exercice des excuses publiques, Patrick Spence vient en effet de faire une nouvelle déclaration -décevante, comme il le dit lui-même.



Tout a été posé à plat pour rechercher la manière la plus rapide pour remédier à la situation. En fait, jusqu'à très récemment, j'espérais que nous pourrions rééditer l'ancienne application (S2) comme alternative pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes que nous n'avons pas encore résolus.



Le souci est que ce n'est pas seulement l'application mobile, mais aussi le logiciel qui fonctionne sur vos haut-parleurs et dans le cloud aussi. Dans les mois qui ont suivi le lancement de la nouvelle application mobile, nous avons mis à jour le logiciel qui s'exécute sur nos haut-parleurs et dans le cloud au point où aujourd'hui S2 est moins fiable et moins stable que ce dont vous vous souvenez. Après avoir effectué des tests approfondis, nous avons conclu à contrecœur que le re-déploiement de S2 aggraverait les problèmes, au lieu de les améliorer. Je suis certain que tout cela est décevant. C'est une profonde déception pour moi.

Lors de ses derniers résultats financiers, Patrick Spence -le CEO de Sonos- a fait part d'une réorganisation de ses priorités, présentant à nouveau ses excuses pour la débâcle de l'application . Il avait avoué avoir imposé un, qui ne permet pas de respecter le calendrier de sorties produits. Parmi eux, pourraient figurer la barre de son Lasso et un potentiel concurrent de l'Apple TV . Ce délai permettra -dit-il- d'améliorer encore l'application, en sus des derniers correctifs Malheureusement, la situation risque de ne pas s'améliorer. En effet, il semble que. Cela aggraverait apparemment les problèmes existants, en raison des mises à jour en arrière-plan des serveurs cloud et du firmware.Pour rappel,Mais, une refonte aussi importante aurait mérité quelques mois de développement supplémentaires, indispensables pour que l'ensemble des utilisateurs puisse s'y retrouver et profiter de leur matériel, si ce n'est mieux, au moins aussi bien qu'auparavant.Le fabriquant a très certainement manqué du temps nécessaire, déployant de manière anticipée cette nouvelle app. En effet, cette dernière était indispensable pour les nouveaux produits dont le lancement était imminent lors du déploiement, dont le fameux casque Ace et la petite enceinte Roam 2.