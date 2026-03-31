Tests des AirPods Max : un excellent casque, mais trop peu d'évolutions ?

Un constat général : une mise à jour attendue, mais peu audacieuse

bonne évolution mais sans grande ambition

modernisation nécessaire

peu excitante

Image CNET

Design et ergonomie : zéro changement

Qualité audio : une amélioration réelle, surtout dans les basses

Image 9to5Mac

Réduction de bruit et mode transparence : le vrai bond en avant

clairement améliorée

Image AppleInsider

Puce H2 et nouvelles fonctions : enfin au niveau du reste de la gamme

Image The Verge

Appels, micros et autonomie

Verdict



Au terme de ces différents tests, les analyses convergent globalement. Les AirPods Max 2 sont unanimement salués pour leurs performances audio, leurs progrès en réduction de bruit active, la qualité du mode transparence et leur intégration étroite à l’écosystème Apple. En parallèle, plusieurs limites sont régulièrement soulignées, notamment l’absence d’évolution du design, un poids toujours élevé, un encombrement important et une proposition de valeur jugée relativement proche de celle du modèle précédent.



Pour les nouveaux utilisateurs, les retours sont majoritairement positifs : les AirPods Max 2 sont considérés comme une option haut de gamme solide, sous réserve d’accepter leur tarif et leur format. Pour les utilisateurs déjà équipés de la première génération, les avis sont plus nuancés, plusieurs médias estimant que les améliorations, bien que réelles, restent incrémentales. Certains évoquent un gain global sensible, sans pour autant le qualifier de transformation majeure. Dans l’ensemble, les AirPods Max 2 apparaissent ainsi comme une évolution maîtrisée du produit existant, davantage orientée vers l’optimisation que vers une refonte en profondeur.

Dans l’ensemble, les médias américains s’accordent sur un point :. Ainsirésume assez bien ce sentiment en parlant d’unePour sa part,dit avoir d’abord été, avant de juger les améliorations plus significatives qu’escompté une fois le casque pris en main. D'autres évoquent une, voire une mise à jour. Chez, le jugement est assez proche :C’est probablement le thème qui revient le plus souvent dans les critiques. Tous soulignent queinsiste beaucoup sur le fait qu’etdéplorent que Cupertino n’ait répondu à aucune des critiques formulées depuis 2020 : le casque reste, lene change pas, l’demeure,, les couleurs sont inchangées.De son côté,enfonce le clou au passage :, ce qui les rend encombrants dans un sac, notamment en voyage., un peu plus indulgent sur la qualité perçue, continue en revanche de saluer, jugeant le casque toujours aussi élégant et premium grâce à l’aluminium, à l’acier et à la qualité d’assemblage.Sur le son,explique que les transducteurs de 40 mm n'ont pas changé entre les générations, mais que. Ce qui offre des basses plus définies, capables de mieux rendre les notes profondes sans effet brouillon.va plus loin en soulignant. Le média estime que les amateurs attentifs au mixage entendront clairement le gain en qualité, avec une scène sonore plus large grâce au format circum-aural.décrit une signature sonore toujours équilibrée et précise, mais un peu plus propre, plus naturelle et quasi sans distorsion.Ce site note surtoutreste plus prudent : oui, il y a un mieux, surtout dans le bas du spectre et dans la lisibilité des différentes couches d’un morceau, mais pas au point de justifier à lui seul un achat.tient un, expliquant que les différences se perçoivent surtout à volume élevé, sur les morceaux riches en basses et avec l’ANC activé.S’il y a un point qui fait davantage consensus encore que le son,. Apple annonce une efficacité jusqu’à 1,5 fois supérieure, et même si plusieurs testeurs disent qu’il est difficile de quantifier ce chiffre, tous confirment une amélioration nette.Pour, l’ANC est, les performances rivalisent à nouveau avec les meilleurs modèles de Sony et Bose du côté de. D'après, ils reviennent au, voire un peu au-dessus dans certains cas. Son test en environnement urbain, dans les rues bruyantes de New York, met en avant une réduction particulièrement efficace des basses fréquences.rapporte lui aussi un, comme des équipements de jardinage, même si le site nuance en expliquant que le saut générationnel paraît moins spectaculaire que celui observé autrefois entre les AirPods Pro H1 et H2.se montre également impressionné, au point de juger l’ANC meilleure que celle des AirPods Pro 3 dans ses essais.rappelle qu’Apple était déjà la référence sur ce terrain et considère que le rendu semble encore plus naturel. AppleInsider dit même avoir parfois oublié qu’il portait encore le casque en parlant avec quelqu’un.L’autre grand apport des AirPods Max 2, selon tous les tests, est. Pour les cinq médias, cette puce apporte surtout des fonctions déjà connues sur les AirPods Pro récents :, Siri par gestes,, ou encore déclenchement photo via laMais ces nouveautés ont un goût de rattrapage : Apple ne fait ici que remettre son casque premium au niveau d’écouteurs moins chers de sa propre gamme.considère néanmoins queen particulier grâce àet à une meilleure stabilité de connexion.juge aussi ces ajouts utiles, en soulignant leur effet positif sur les appels, le mode transparence et les usages créatifs., surtout grâce àparle d’appels plus clairs,confirme une très bonne réduction des bruits ambiants, même si la voix peut parfois sembler irrégulière en milieu bruyant., de son côté, salue les performances en enregistrement et en appel, y compris au restaurant ou à l’extérieur.En revanche, sur l’autonomie, personne ne note de révolution : elle reste fixée à 20 heures.etregrettent aussi l’absence d’un câble audio 3,5 mm inclus pour les systèmes de divertissement en avion. Là encore, le sentiment dominant est celui d’un produit excellent, mais conservateur.