Tests des AirPods Max : un excellent casque, mais trop peu d'évolutions ?
Par Laurence - Publié le
Cinq ans après le premier modèle, les AirPods Max 2 arrivent enfin avec une réduction de bruit en nette hausse, un son encore plus propre et la puce H2. Mais à la lecture des premiers tests américains, un constat domine : Apple améliore son casque premium sans vraiment le réinventer.
Dans l’ensemble, les médias américains s’accordent sur un point : les AirPods Max 2 étaient attendus depuis longtemps, mais il s'agit d'une évolution mesurée plutôt qu’une refonte complète. Ainsi The Verge résume assez bien ce sentiment en parlant d’une
Pour sa part, CNET dit avoir d’abord été déçu sur le papier, avant de juger les améliorations plus significatives qu’escompté une fois le casque pris en main. D'autres évoquent une
C’est probablement le thème qui revient le plus souvent dans les critiques. Tous soulignent que les AirPods Max 2 reprennent strictement le même design que la génération précédente. The Verge insiste beaucoup sur le fait qu’ils sont identiques visuellement et conservent donc beaucoup des défauts du modèle original.
MacRumors et CNET déplorent que Cupertino n’ait répondu à aucune des critiques formulées depuis 2020 : le casque reste lourd, le bandeau ne change pas, l’absence de bouton d’alimentation demeure, l’étui minimaliste (et au design qui est loin de faire l’unanimité) est toujours là, les couleurs sont inchangées.
De son côté, 9to5Mac enfonce le clou au passage : les AirPods Max ne se replient toujours pas complètement, ce qui les rend encombrants dans un sac, notamment en voyage. AppleInsider, un peu plus indulgent sur la qualité perçue, continue en revanche de saluer les matériaux et la finition, jugeant le casque toujours aussi élégant et premium grâce à l’aluminium, à l’acier et à la qualité d’assemblage.
Sur le son, les avis sont globalement très positifs, même si tous parlent d’une amélioration mesurée plutôt que spectaculaire. The Verge explique que les transducteurs de 40 mm n'ont pas changé entre les générations, mais que le nouvel amplificateur à large plage dynamique améliore nettement le rendu. Ce qui offre des basses plus définies, capables de mieux rendre les notes profondes sans effet brouillon.
MacRumors va plus loin en soulignant une meilleure séparation entre aigus, médiums et graves, avec davantage de basses sans excès. Le média estime que les amateurs attentifs au mixage entendront clairement le gain en qualité, avec une scène sonore plus large grâce au format circum-aural. CNET décrit une signature sonore toujours équilibrée et précise, mais un peu plus propre, plus naturelle et quasi sans distorsion.
Ce site note surtout un grave plus tendu, plus net et plus naturel, ainsi qu’une légère amélioration de la spatialisation. 9to5Mac reste plus prudent : oui, il y a un mieux, surtout dans le bas du spectre et dans la lisibilité des différentes couches d’un morceau, mais pas au point de justifier à lui seul un achat. AppleInsider tient un discours comparable, expliquant que les différences se perçoivent surtout à volume élevé, sur les morceaux riches en basses et avec l’ANC activé.
S’il y a un point qui fait davantage consensus encore que le son, c’est la progression de la réduction active du bruit. Apple annonce une efficacité jusqu’à 1,5 fois supérieure, et même si plusieurs testeurs disent qu’il est difficile de quantifier ce chiffre, tous confirment une amélioration nette.
Pour MacRumors, l’ANC est
9to5Mac rapporte lui aussi un net progrès sur les bruits continus, comme des équipements de jardinage, même si le site nuance en expliquant que le saut générationnel paraît moins spectaculaire que celui observé autrefois entre les AirPods Pro H1 et H2. AppleInsider se montre également impressionné, au point de juger l’ANC meilleure que celle des AirPods Pro 3 dans ses essais.
Sur le mode transparence, les commentaires sont très élogieux. CNET rappelle qu’Apple était déjà la référence sur ce terrain et considère que le rendu semble encore plus naturel. AppleInsider dit même avoir parfois oublié qu’il portait encore le casque en parlant avec quelqu’un.
L’autre grand apport des AirPods Max 2, selon tous les tests, est l’arrivée de la puce H2. Pour les cinq médias, cette puce apporte surtout des fonctions déjà connues sur les AirPods Pro récents : Adaptive Audio, Conversation Awareness, Live Translation, Personalized Volume, Loud Sound Reduction, Siri par gestes, studio-quality recording, Voice Isolation, ou encore déclenchement photo via la Digital Crown.
Mais ces nouveautés ont un goût de rattrapage : Apple ne fait ici que remettre son casque premium au niveau d’écouteurs moins chers de sa propre gamme. 9to5Mac considère néanmoins que cette modernisation change vraiment l’usage au quotidien, en particulier grâce à Adaptive Audio et à une meilleure stabilité de connexion. CNET juge aussi ces ajouts utiles, en soulignant leur effet positif sur les appels, le mode transparence et les usages créatifs.
Les médias relèvent un mieux sur la qualité des appels, surtout grâce à Voice Isolation. MacRumors parle d’appels plus clairs, CNET confirme une très bonne réduction des bruits ambiants, même si la voix peut parfois sembler irrégulière en milieu bruyant. AppleInsider, de son côté, salue les performances en enregistrement et en appel, y compris au restaurant ou à l’extérieur.
En revanche, sur l’autonomie, personne ne note de révolution : elle reste fixée à 20 heures. CNET et MacRumors regrettent aussi l’absence d’un câble audio 3,5 mm inclus pour les systèmes de divertissement en avion. Là encore, le sentiment dominant est celui d’un produit excellent, mais conservateur.
Au terme de ces différents tests, les analyses convergent globalement. Les AirPods Max 2 sont unanimement salués pour leurs performances audio, leurs progrès en réduction de bruit active, la qualité du mode transparence et leur intégration étroite à l’écosystème Apple. En parallèle, plusieurs limites sont régulièrement soulignées, notamment l’absence d’évolution du design, un poids toujours élevé, un encombrement important et une proposition de valeur jugée relativement proche de celle du modèle précédent.
Pour les nouveaux utilisateurs, les retours sont majoritairement positifs : les AirPods Max 2 sont considérés comme une option haut de gamme solide, sous réserve d’accepter leur tarif et leur format. Pour les utilisateurs déjà équipés de la première génération, les avis sont plus nuancés, plusieurs médias estimant que les améliorations, bien que réelles, restent incrémentales. Certains évoquent un gain global sensible, sans pour autant le qualifier de transformation majeure. Dans l’ensemble, les AirPods Max 2 apparaissent ainsi comme une évolution maîtrisée du produit existant, davantage orientée vers l’optimisation que vers une refonte en profondeur.
Un constat général : une mise à jour attendue, mais peu audacieuse
Dans l’ensemble, les médias américains s’accordent sur un point : les AirPods Max 2 étaient attendus depuis longtemps, mais il s'agit d'une évolution mesurée plutôt qu’une refonte complète. Ainsi The Verge résume assez bien ce sentiment en parlant d’une
bonne évolution mais sans grande ambition.
Pour sa part, CNET dit avoir d’abord été déçu sur le papier, avant de juger les améliorations plus significatives qu’escompté une fois le casque pris en main. D'autres évoquent une
modernisation nécessaire, voire une mise à jour
peu excitante. Chez MacRumors, le jugement est assez proche : le produit est excellent, mais Apple s’est surtout contenté de remettre son casque à niveau par rapport au reste de la gamme AirPods.
Design et ergonomie : zéro changement
C’est probablement le thème qui revient le plus souvent dans les critiques. Tous soulignent que les AirPods Max 2 reprennent strictement le même design que la génération précédente. The Verge insiste beaucoup sur le fait qu’ils sont identiques visuellement et conservent donc beaucoup des défauts du modèle original.
MacRumors et CNET déplorent que Cupertino n’ait répondu à aucune des critiques formulées depuis 2020 : le casque reste lourd, le bandeau ne change pas, l’absence de bouton d’alimentation demeure, l’étui minimaliste (et au design qui est loin de faire l’unanimité) est toujours là, les couleurs sont inchangées.
De son côté, 9to5Mac enfonce le clou au passage : les AirPods Max ne se replient toujours pas complètement, ce qui les rend encombrants dans un sac, notamment en voyage. AppleInsider, un peu plus indulgent sur la qualité perçue, continue en revanche de saluer les matériaux et la finition, jugeant le casque toujours aussi élégant et premium grâce à l’aluminium, à l’acier et à la qualité d’assemblage.
Qualité audio : une amélioration réelle, surtout dans les basses
Sur le son, les avis sont globalement très positifs, même si tous parlent d’une amélioration mesurée plutôt que spectaculaire. The Verge explique que les transducteurs de 40 mm n'ont pas changé entre les générations, mais que le nouvel amplificateur à large plage dynamique améliore nettement le rendu. Ce qui offre des basses plus définies, capables de mieux rendre les notes profondes sans effet brouillon.
MacRumors va plus loin en soulignant une meilleure séparation entre aigus, médiums et graves, avec davantage de basses sans excès. Le média estime que les amateurs attentifs au mixage entendront clairement le gain en qualité, avec une scène sonore plus large grâce au format circum-aural. CNET décrit une signature sonore toujours équilibrée et précise, mais un peu plus propre, plus naturelle et quasi sans distorsion.
Ce site note surtout un grave plus tendu, plus net et plus naturel, ainsi qu’une légère amélioration de la spatialisation. 9to5Mac reste plus prudent : oui, il y a un mieux, surtout dans le bas du spectre et dans la lisibilité des différentes couches d’un morceau, mais pas au point de justifier à lui seul un achat. AppleInsider tient un discours comparable, expliquant que les différences se perçoivent surtout à volume élevé, sur les morceaux riches en basses et avec l’ANC activé.
Réduction de bruit et mode transparence : le vrai bond en avant
S’il y a un point qui fait davantage consensus encore que le son, c’est la progression de la réduction active du bruit. Apple annonce une efficacité jusqu’à 1,5 fois supérieure, et même si plusieurs testeurs disent qu’il est difficile de quantifier ce chiffre, tous confirment une amélioration nette.
Pour MacRumors, l’ANC est
clairement améliorée, les performances rivalisent à nouveau avec les meilleurs modèles de Sony et Bose du côté de The Verge. D'après CNET, ils reviennent au niveau des références du marché, voire un peu au-dessus dans certains cas. Son test en environnement urbain, dans les rues bruyantes de New York, met en avant une réduction particulièrement efficace des basses fréquences.
9to5Mac rapporte lui aussi un net progrès sur les bruits continus, comme des équipements de jardinage, même si le site nuance en expliquant que le saut générationnel paraît moins spectaculaire que celui observé autrefois entre les AirPods Pro H1 et H2. AppleInsider se montre également impressionné, au point de juger l’ANC meilleure que celle des AirPods Pro 3 dans ses essais.
Sur le mode transparence, les commentaires sont très élogieux. CNET rappelle qu’Apple était déjà la référence sur ce terrain et considère que le rendu semble encore plus naturel. AppleInsider dit même avoir parfois oublié qu’il portait encore le casque en parlant avec quelqu’un.
Puce H2 et nouvelles fonctions : enfin au niveau du reste de la gamme
L’autre grand apport des AirPods Max 2, selon tous les tests, est l’arrivée de la puce H2. Pour les cinq médias, cette puce apporte surtout des fonctions déjà connues sur les AirPods Pro récents : Adaptive Audio, Conversation Awareness, Live Translation, Personalized Volume, Loud Sound Reduction, Siri par gestes, studio-quality recording, Voice Isolation, ou encore déclenchement photo via la Digital Crown.
Mais ces nouveautés ont un goût de rattrapage : Apple ne fait ici que remettre son casque premium au niveau d’écouteurs moins chers de sa propre gamme. 9to5Mac considère néanmoins que cette modernisation change vraiment l’usage au quotidien, en particulier grâce à Adaptive Audio et à une meilleure stabilité de connexion. CNET juge aussi ces ajouts utiles, en soulignant leur effet positif sur les appels, le mode transparence et les usages créatifs.
Appels, micros et autonomie
Les médias relèvent un mieux sur la qualité des appels, surtout grâce à Voice Isolation. MacRumors parle d’appels plus clairs, CNET confirme une très bonne réduction des bruits ambiants, même si la voix peut parfois sembler irrégulière en milieu bruyant. AppleInsider, de son côté, salue les performances en enregistrement et en appel, y compris au restaurant ou à l’extérieur.
En revanche, sur l’autonomie, personne ne note de révolution : elle reste fixée à 20 heures. CNET et MacRumors regrettent aussi l’absence d’un câble audio 3,5 mm inclus pour les systèmes de divertissement en avion. Là encore, le sentiment dominant est celui d’un produit excellent, mais conservateur.
Verdict
Au terme de ces différents tests, les analyses convergent globalement. Les AirPods Max 2 sont unanimement salués pour leurs performances audio, leurs progrès en réduction de bruit active, la qualité du mode transparence et leur intégration étroite à l’écosystème Apple. En parallèle, plusieurs limites sont régulièrement soulignées, notamment l’absence d’évolution du design, un poids toujours élevé, un encombrement important et une proposition de valeur jugée relativement proche de celle du modèle précédent.
Pour les nouveaux utilisateurs, les retours sont majoritairement positifs : les AirPods Max 2 sont considérés comme une option haut de gamme solide, sous réserve d’accepter leur tarif et leur format. Pour les utilisateurs déjà équipés de la première génération, les avis sont plus nuancés, plusieurs médias estimant que les améliorations, bien que réelles, restent incrémentales. Certains évoquent un gain global sensible, sans pour autant le qualifier de transformation majeure. Dans l’ensemble, les AirPods Max 2 apparaissent ainsi comme une évolution maîtrisée du produit existant, davantage orientée vers l’optimisation que vers une refonte en profondeur.