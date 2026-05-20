Marshall le casque Milton ANC à un prix étonnant

On en dit quoi ?



Marshall continue de jouer la carte du lifestyle avec ce Milton ANC, en abaissant cette fois le ticket d'entrée pour la réduction de bruit. Les 50 heures avec ANC active sont un super argument. La batterie remplaçable est aussi une bonne surprise, on aimerait voir plus de marques s'y mettre. On verra en conditions réelles si l'ANC adaptative tient face à ce que font Sony ou Bose depuis des années, le supra-aural n'est jamais le terrain favori de l'isolation passive.