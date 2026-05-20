Marshall le casque Milton ANC à un prix étonnant
Par Vincent Lautier - Publié le
Marshall lance son Milton ANC, un casque sans fil supra-aural avec réduction de bruit adaptative, vendu 199 euros depuis ce 19 mai. La marque annonce 50 heures d'autonomie avec l'ANC active et 80 heures sans, le tout avec une batterie remplaçable. C'est le premier casque ANC de la marque à passer sous la barre des 200 euros.
Marshall ajoute le Milton ANC à son catalogue, un casque supra-aural pliable qui vient compléter le Major V avec la réduction de bruit en plus. Le format reste compact, avec des coussinets carrés en TPU moulé et surface cuir texturé, le logo en laiton et les bras en métal recouverts d'une finition par poudre. L'identité visuelle Marshall est conservée, mais avec une taille de coussinets revue à la hausse par rapport au Major V pour mieux isoler du bruit ambiant. La marque met aussi en avant la réparabilité avec une batterie remplaçable, un argument qui devient assez rare dans le segment.
Le Milton ANC embarque un nouveau système de haut-parleurs pensé pour étendre la réponse dans les basses et les aigus, avec une certification Hi-Res Audio. Six microphones sont répartis sur la coque pour gérer la réduction de bruit active et les appels. La réduction de bruit adaptative analyse l'environnement et ajuste l'atténuation en temps réel, avec un mode Transparence pour laisser passer les voix autour. Marshall ajoute sa fonction Loudness Adaptative qui modifie la tonalité selon le volume et l'environnement, ainsi qu'un mode Soundstage pour spatialiser n'importe quelle piste stéréo depuis l'application. Côté connexion, on a du Bluetooth 6.0 avec LE-Audio, et les codecs SBC, AAC, LC3 et LDAC sont tous pris en charge.
Le Milton ANC vise les utilisateurs qui veulent du Marshall dans le sac à dos sans transporter un casque circum-aural. La grosse autonomie de 80 heures sert plutôt pour les longs déplacements et les sessions de travail prolongées. À 199 euros, Marshall se positionne dans une zone que la marque n'avait pas encore explorée pour un produit ANC, là où Sony, Bose ou Sennheiser tournent plutôt autour des 300 à 450 euros sur leur haut de gamme. La disponibilité chez les revendeurs commence le 27 mai, avec deux coloris en plus, crème et marron, prévus pour septembre.
Marshall continue de jouer la carte du lifestyle avec ce Milton ANC, en abaissant cette fois le ticket d'entrée pour la réduction de bruit. Les 50 heures avec ANC active sont un super argument. La batterie remplaçable est aussi une bonne surprise, on aimerait voir plus de marques s'y mettre. On verra en conditions réelles si l'ANC adaptative tient face à ce que font Sony ou Bose depuis des années, le supra-aural n'est jamais le terrain favori de l'isolation passive.
Un nouveau format pour Marshall
Marshall ajoute le Milton ANC à son catalogue, un casque supra-aural pliable qui vient compléter le Major V avec la réduction de bruit en plus. Le format reste compact, avec des coussinets carrés en TPU moulé et surface cuir texturé, le logo en laiton et les bras en métal recouverts d'une finition par poudre. L'identité visuelle Marshall est conservée, mais avec une taille de coussinets revue à la hausse par rapport au Major V pour mieux isoler du bruit ambiant. La marque met aussi en avant la réparabilité avec une batterie remplaçable, un argument qui devient assez rare dans le segment.
Côté audio
Le Milton ANC embarque un nouveau système de haut-parleurs pensé pour étendre la réponse dans les basses et les aigus, avec une certification Hi-Res Audio. Six microphones sont répartis sur la coque pour gérer la réduction de bruit active et les appels. La réduction de bruit adaptative analyse l'environnement et ajuste l'atténuation en temps réel, avec un mode Transparence pour laisser passer les voix autour. Marshall ajoute sa fonction Loudness Adaptative qui modifie la tonalité selon le volume et l'environnement, ainsi qu'un mode Soundstage pour spatialiser n'importe quelle piste stéréo depuis l'application. Côté connexion, on a du Bluetooth 6.0 avec LE-Audio, et les codecs SBC, AAC, LC3 et LDAC sont tous pris en charge.
Pour qui ?
Le Milton ANC vise les utilisateurs qui veulent du Marshall dans le sac à dos sans transporter un casque circum-aural. La grosse autonomie de 80 heures sert plutôt pour les longs déplacements et les sessions de travail prolongées. À 199 euros, Marshall se positionne dans une zone que la marque n'avait pas encore explorée pour un produit ANC, là où Sony, Bose ou Sennheiser tournent plutôt autour des 300 à 450 euros sur leur haut de gamme. La disponibilité chez les revendeurs commence le 27 mai, avec deux coloris en plus, crème et marron, prévus pour septembre.
On en dit quoi ?
Marshall continue de jouer la carte du lifestyle avec ce Milton ANC, en abaissant cette fois le ticket d'entrée pour la réduction de bruit. Les 50 heures avec ANC active sont un super argument. La batterie remplaçable est aussi une bonne surprise, on aimerait voir plus de marques s'y mettre. On verra en conditions réelles si l'ANC adaptative tient face à ce que font Sony ou Bose depuis des années, le supra-aural n'est jamais le terrain favori de l'isolation passive.