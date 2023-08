Les nouveaux écouteurs Marshall Motif II : ANC et autonomie améliorée

Marshall Motif II A.N.C

Bluetooth LE et autonomie en hausse

A peine le rachat de la légendaire firme britannique Marshall digéré -qui concevait déjà les écouteurs et enceintes de la marque-. Ces nouveaux écouteurs entendent venir croiser le fer avec les ténors du marché tout en profitant de la bonne aura et du succès commercial de ses aînés.Ces nouveaux écouteurs arborent bien entendu. Côté technique, ces Motif II A.N.C embarquent des haut-parleurs de 6mm et offrent une réponse en fréquence allant de 20Hz à 20 kHz. Composés à 70 % de plastique recyclé à partir d’appareils électroniques usagés, de bouteilles d’eau et de feux automobile, les nouveaux venus adoptent le format intra-auriculaire et affichent 4,3g sur la balance (pour chaque écouteur contre 5,3g pour les AirPods Pro 2 ) et 47,1g pour le boitier de charge (contre 50,8g pour les AirPods Pro 2) compatible avec la charge sans fil et doté d'un port USB-C.En sus de la réduction active du brit ambiant (ANC) améliorée, entre autres par l'ajout d'un microphone supplémentaire par écouteur, les nouveaux venus disposent d'un mode Transparence pour garder une oreille sur votre environnement, d'un capteur permettant de mettre en pause la musique lorsque l'utilisateur retire un écouteur et(Bluetooth 5.3, appairage multipoint et codecs SBC, AAC et LC3) afin d'offrir la meilleure qualité audio possible et une latence réduite tout en soignant l'autonomie. Sur ce point, les Motif II A.N.C s'améliore également et(IPX4 pour le boitier), avec de premières livraisons prévues pour le 12 septembre.