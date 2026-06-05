Tiens, de nouvelles photos du prochain casque Beats !
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs semaines de rumeurs et une première apparition sur les réseaux sociaux, le mystérieux futur casque Beats continue de se dévoiler au compte-gouttes. Cette fois, c’est encore le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui semble avoir été chargé de la communication officieuse du produit.
Dans une story publiée sur son compte Instagram, Lamine Yamal apparaît en train de saluer un supporter. On ne manque pas de remarquer son sac affublé de deux exemplaires du futur casque Beats. On distingue clairement la version rose déjà aperçue la semaine dernière, mais également une nouvelle finition beige clair, proche d’un coloris ivoire ou pierre.
L’image ne permet malheureusement pas d’observer davantage les détails du produit, mais elle confirme qu’Apple et Beats préparent vraisemblablement plusieurs déclinaisons dès le lancement.
Les premiers clichés publiés par Yamal avaient déjà attiré l’attention des observateurs. Le casque présente un design sensiblement différent de l’actuel Beats Studio Pro, avec des lignes plus modernes et des coussins d'oreille redessinées.
Quelques jours avant cette apparition, un produit non identifié avait également été repéré dans les documents de la FCC américaine, l’organisme chargé de certifier les appareils électroniques avant leur commercialisation. Tout laisse donc penser que le lancement est désormais très proche.
À ce stade, Beats n’a encore communiqué aucune information officielle. Impossible donc de savoir s’il s’agit du successeur direct du Beats Studio Pro lancé en 2023 ou d’une nouvelle famille de produits destinée à compléter les Beats Solo 4 et les Studio Pro. On peut néanmoins s’attendre à retrouver certaines technologies déjà présentes dans l’écosystème Apple, comme l’audio spatial personnalisé, l’intégration avancée avec les appareils Apple ou encore une réduction active du bruit améliorée.
Cette méthode de communication n’a rien d’un hasard. Beats utilise régulièrement des sportifs, artistes ou célébrités pour dévoiler discrètement ses nouveaux produits avant leur annonce officielle. Ces apparitions permettent de créer du buzz sans lancer immédiatement une campagne marketing traditionnelle.
Si Beats suit son calendrier habituel, l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le timing serait particulièrement intéressant alors qu’Apple s’apprête à organiser sa WWDC 2026 et que l’attention médiatique autour de l’écosystème de la marque est à son maximum.
Beats semble préparer l’un de ses renouvellements les plus importants depuis plusieurs années. Le design aperçu sur les différentes photos tranche clairement avec celui des modèles actuels et laisse penser qu’Apple souhaite moderniser davantage sa marque audio. Le choix de Lamine Yamal comme ambassadeur n’est sans doute pas anodin non plus : à seulement 18 ans, la star montante du football européen incarne parfaitement la clientèle jeune et connectée que Beats cherche à séduire. Il ne manque désormais plus qu’une chose : l’annonce officielle.
Après le rose, l'ivoire !
Dans une story publiée sur son compte Instagram, Lamine Yamal apparaît en train de saluer un supporter. On ne manque pas de remarquer son sac affublé de deux exemplaires du futur casque Beats. On distingue clairement la version rose déjà aperçue la semaine dernière, mais également une nouvelle finition beige clair, proche d’un coloris ivoire ou pierre.
L’image ne permet malheureusement pas d’observer davantage les détails du produit, mais elle confirme qu’Apple et Beats préparent vraisemblablement plusieurs déclinaisons dès le lancement.
Un design totalement revu
Les premiers clichés publiés par Yamal avaient déjà attiré l’attention des observateurs. Le casque présente un design sensiblement différent de l’actuel Beats Studio Pro, avec des lignes plus modernes et des coussins d'oreille redessinées.
Quelques jours avant cette apparition, un produit non identifié avait également été repéré dans les documents de la FCC américaine, l’organisme chargé de certifier les appareils électroniques avant leur commercialisation. Tout laisse donc penser que le lancement est désormais très proche.
Qu'attendre du nouveau casque ?
À ce stade, Beats n’a encore communiqué aucune information officielle. Impossible donc de savoir s’il s’agit du successeur direct du Beats Studio Pro lancé en 2023 ou d’une nouvelle famille de produits destinée à compléter les Beats Solo 4 et les Studio Pro. On peut néanmoins s’attendre à retrouver certaines technologies déjà présentes dans l’écosystème Apple, comme l’audio spatial personnalisé, l’intégration avancée avec les appareils Apple ou encore une réduction active du bruit améliorée.
Cette méthode de communication n’a rien d’un hasard. Beats utilise régulièrement des sportifs, artistes ou célébrités pour dévoiler discrètement ses nouveaux produits avant leur annonce officielle. Ces apparitions permettent de créer du buzz sans lancer immédiatement une campagne marketing traditionnelle.
Si Beats suit son calendrier habituel, l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Le timing serait particulièrement intéressant alors qu’Apple s’apprête à organiser sa WWDC 2026 et que l’attention médiatique autour de l’écosystème de la marque est à son maximum.
Qu’en penser ?
Beats semble préparer l’un de ses renouvellements les plus importants depuis plusieurs années. Le design aperçu sur les différentes photos tranche clairement avec celui des modèles actuels et laisse penser qu’Apple souhaite moderniser davantage sa marque audio. Le choix de Lamine Yamal comme ambassadeur n’est sans doute pas anodin non plus : à seulement 18 ans, la star montante du football européen incarne parfaitement la clientèle jeune et connectée que Beats cherche à séduire. Il ne manque désormais plus qu’une chose : l’annonce officielle.