Tiens, de nouvelles photos du prochain casque Beats !

Qu’en penser ?



Beats semble préparer l’un de ses renouvellements les plus importants depuis plusieurs années. Le design aperçu sur les différentes photos tranche clairement avec celui des modèles actuels et laisse penser qu’Apple souhaite moderniser davantage sa marque audio. Le choix de Lamine Yamal comme ambassadeur n’est sans doute pas anodin non plus : à seulement 18 ans, la star montante du football européen incarne parfaitement la clientèle jeune et connectée que Beats cherche à séduire. Il ne manque désormais plus qu’une chose : l’annonce officielle.